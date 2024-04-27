«Триколор» выпустит умные дом, кормушку и теплицу, работающие без интернета

Оператор спутникового телевидения «Триколор» намерен значительно расширить линейку устройств, выпускаемых под своим брендом. Речь идет об устройствах из категорий «умного дома», а также «умные теплицы» и «умные кормушки», которые смогут работать без интернета. Кроме того, оператор уже продает усилители сотовой связи.

Усилители сотовой связи и Wi-Fi-роутеры от «Триколора»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» (юридическое лицо - «Национальная спутниковая компания») намерен значительно расширить экосистему устройств, выпускаемых под собственным брендом.

Об этом рассказала директор департамента управления продуктами и проектами Юлия Кудряшова. В первую очередь, устройства ориентированы на дачников, которые являются основной аудиторией «Триколор»

В первую очередь речь идет об устройствах связи. «Триколор» уже продает стационарные 4G/Wi-Fi роутеры, а также адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. В планах компании - предложить Wi-Fi-роутеры, который будет работать в режиме оффлайн. Это необходимо, чтобы пользователь, в случае отсутствия интернета, смог продолжить управлять «умными» устройствами через Wi-Fi.

Также оператор намерен предложить уличные mesh-роутеры. Они должны будут расширить зону покрытия домашней Wi-Fi сети на улицу. Кроме того, «Триколор» уже начал продажи усилители сотовой связи стандартов GSM/UMTS (третье поколение, 3G)/LTE (четвертое поколение, 4G). Стоимость таких устройств составляет от 9 тыс. до 15 тыс. руб.

Такие комплекты призваны усилить сигнал сотовой связи в загородных домах. Кудряшова уверяет, что компания имеет юридическое заключение о законности использования данных устройств в домашних целях. При этом устройств, по ее словам, не требует профессиональной установки (в отличие от большинства продающихся на рынке соответствующих комплектов).

«Умный дом», «умная теплица» и «умная кормушка»

Также «Триколор» намерен расширить линейку устройств «умного дома». Компания уже предлагает комплекты с хабом, «умными розетками», «умными лампочками» и различными датчиками (открытия/закрытия, движения, влажности и температуры). Основной особенностью «умного дома» от «Триколора» является возможность работы без интернета - через Wi-Fi-роутер. Также у «Триколора» уже есть сервис облачного видеонаблюдения с камерами для улицы и помещения.

В дальнейших планах компания - «умная бытовая техника» (например, пылесосы) и различные решения для датчиков: «умная система полива», «умные теплицы» (с возможностью дистанционного регулирования температуры) и «умные кормушки» (позволяют дистанционно регулировать питание питомцев и поддерживает интеграцию с видеонаблюдением).

Также в планах компании собственные планшеты (под управлением AOSP), караоке-микрофоны, беспородные колонки и видеорегистраторы. При этом компания уже продает телевизоры, проекторы, саундбары, наушники и GPS-навигаторы под своим брендом. Есть у компании планы и по запуску телемедицинских сервисов.

В долгосрочной перспективе «Триколор» намерен предложить более широкий ассортимент товаров: бытовая техника, генераторы, садовое освещение, климатическая техника, домашние тренажеры, детские товары, товары для спорта (велосипеды и байки), товары для охоты и рыбалки. В продаже под брендом компании уже есть светодиодные лампочки и цифровые табло с указанием номера дома.

Функциональность телесмотрения будет расширен за счет «картинка в картинке»: при просмотре ТВ-канала можно будет параллельно (при подключении сервиса видеонаблюдения) смотреть за детской комнатой или за происходящим на улице.

По словам Кудряшовой, главной особенностью «умных устройств» от «Триколора» станет поддержка plug&play: устройства должны будут включаться без серьезной настройки. Кроме того, «умные устройства» поддерживают кроссфункциональную регистрацию по «Триколор-id» и бесшовные переключения между приложениями.

Кто производит устройства под брендом «Триколор»

Основным партером «Триколор» по производству устройств является GS Group. Этот холдинг является главным поставщиком спутниковых телеприставок для оператора и имеет с ним общих совладельцев. Но « Триколор» работает и со сторонними производителями, размещая у них производство под заказ или заказ на кастомизацию существующих продуктов. Например, в части телевизоров «Триколор» производством занимается компания Polar.