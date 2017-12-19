Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги»)

Сервис облачной телефонии Zadarma первый на рынке IP-телефонии осуществил интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (портал «ГосУслуги»). Благодаря интеграции российский номер телефона (включая мобильные номера и номера 8-800) можно подключить без загрузки документов буквально за одну минуту.

«Интеграция с ЕСИА – это в первую очередь сэкономленное время для наших новых пользователей. Представьте – утром на совещании возникает вопрос о покупке, например, номера 8-800 для бесплатных звонков клиентов со всей страны, и буквально через 5 минут после совещания задача реализуется – вы не просто покупаете номер, а уже настраиваете облачную АТС и принимаете звонки. Еще один немаловажный нюанс – проверка документов, теперь пользователю не нужно загружать скан-копии документов, подтверждающих личность – нужно всего лишь авторизоваться на сайте "ГосУслуги". Уверены, что данное решение повлияет на весь телеком-рынок и гордимся, что мы реализовали интеграцию с ЕСИА первыми на рынке», – отметили представители сервиса облачной телефонии Zadarma.

В честь недавнего 11-летия и наступающих новогодних праздников, проект Zadarma дарит своим пользователям три щедрых подарка: бесплатное подключение российских номеров 8-800, скидку 50% на абонентскую плату за номера в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, а также 11% бонус на все пополнения в сервисе.

Предложения действуют до 11 января 2018 года, подробное описание акции можно найти на этой странице.