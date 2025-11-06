Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО

Полиция Непала отказалась от Skype в пользу российского ПО компании «Труконф». Уже внедрена 1 тыс. лицензий, планируется расширение. Сумма сделки достигнет $1 млн.

Переход на российское ПО

Как стало известно CNews, полиция Непала отказалась от сервиса американских Windows — Skype и ПО для видеоконференций BigBlueButton (канадская BigBlueButton Inc.) в пользу российского решения TrueConf Server (разработчик «Труконф»). Об этом CNews рассказал представитель «Труконф».

Полиция Непала насчитывает около 80 тыс. сотрудников и более 2,5 тыс. подразделений по всей стране. Сейчас в эксплуатации ведомства 1 тыс. лицензий и тестируется расширение до 4 тыс.

Стоимость проекта составит примерно 1$ млн, отмечают в компании.

Требование по безопасности

По данным «Труконф», переход на их продукт полиции Непала был совершен из-за ужесточения требований к безопасности.

istockphoto от wmarsik Непал перешел на российскую ВКС

Решение было развернуто в дата-центре полиции, чтобы локально обрабатывать и хранить конфиденциальные данные ведомства. «Ведомству удалось наладить оперативную координацию сотрудников, быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, проводить брифинги и рабочие встречи», — утверждает Сантош Ситаула (SantoshSitaula), представитель Connepsys Pvt Ltd, партнера «Труконф» по интеграциям в сфере ВКС-решений.

Это не единственное внедрение «Труконф» в Непале. Помимо полиции, на решения российского вендра перешли банки, например, Machhapuchre Bank Limited, Nepal Bank Limited, Sunrise bank, Центральное статистическое бюро.

Чем известна «Труконф»

«Труконф» — российский разработчик программного обеспечения в отрасли видеоконференцсвязи. Оборот компании по итогам 2023 г. составил 3,399 млрд руб.

По словам разработчика, интерес к безопасным видеоконференциям «Труконф» стабильно растёт в Азии, Латинской Америке и других регионах, при этом Индия остаётся ключевым направлением для экспорта. Средний чек на ПО российского разработчика за рубежом вырос на 94% по сравнению с 2022-м годом, а число скачиваний решений компании — на 35%.

CNews рассказывал о переходе на ПО «Труконф» крупнейшего производителя военных самолетов и вертолетов в Азии Hindustan Aeronautics Limited, а также о проекте для одной из ведущих компаний по добыче железной руды Kudremukh Iron Ore Company Limited.

Российский рынок ВКС

Российский рынок видеоконференцсвязи уверенно растет: увеличивается выручка игроков. По итогам нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи — 2024», топ-20 игроков заработали более 23 млрд руб., что почти на 40% больше по сравнению с 2023 г. (16,8 млрд руб.).

В 2024 г. подтвердила свое лидерство IVA Technologies, получив 4,9 млрд руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Второе место заняла компания-дебютант VK Tech. Она заработала 3,6 млрд руб., увеличив объем выручки на 38,4%. На третьей позиции, как и годом ранее, — NexTouch. Она заработала 3,3 млрд руб., что больше на 31,5% по сравнению с 2023 г.