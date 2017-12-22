«Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online

«Сахалин-Инжиниринг» объявила о завершении года стопроцентным оснащением автопарка спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online, на треть сократив издержки.

«Сахалин-Инжиниринг» - проектно-строительная компания полного цикла, ведет свою деятельность с 1990 года. Производственные мощности позволяют возводить и вводить в эксплуатацию до 50 тысяч квадратных метров жилья и объектов социального назначения. Деятельность предприятия обеспечивают собственная производственная база, представленная несколькими участками по изготовлению строительных материалов, панелей для малоэтажного домостроения, а также соответствующий парк авто- и спецтехники, строительных машин и механизмов — всего более 95 единиц. Чтобы максимально оптимизировать транспортные издержки, компания активно использует возможности спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online.

Проект оснащения автопарка стартовал в 2014 году с помощью авторизованных дилеров Omnicomm на Дальнем Востоке – компаний «Омникомм ДВ».

«Оснастить автопарк мониторингом транспорта планировали давно. Были подозрения, что водители приписывают часы, от количества которых зависит их заработок. В 2013 году имели неудачный опыт работы с оборудованием стороннего производителя. В тестовом режиме увидели, что оно показывает некорректные данные и в дальнейшем сделали выбор в пользу продукции Omnicomm. Основной целью применения мониторинга было корректное отслеживание объема топлива и места положения техники», - сказал руководитель службы транспорта «Сахалин-Инжиниринг» Сергей Винник.

В рамках первого этапа навигационными системами были оснащены автобетоносмесители и автобусы, по которым уже в первые месяцы эксплуатации экономия средств составила от 30 до 50 процентов. На сновании полученных результатов руководство предприятия приняло решение о дальнейшем оснащении автопарка — мониторингом транспорта удалось оборудовать такие виды техники, как башенные краны, экскаваторы, стационарные бетононасосы, теплонагреватели, электрогенераторы.

На сегодняшний день, отмечает руководство, под контроль Omnicomm Online поставлено более 90 процентов автопарка. Задачи мониторинга распределены между структурными подразделениями предприятия. Так, диспетчерская служба отслеживает нецелевое использование и несанкционированные простои транспорта, а ежедневный контроль по сливам делегирован службе безопасности. Различные виды нарушений, связанных с эксплуатацией транспорта, сотрудникам помогают выявлять и средства фотофиксации, подключенные в качестве дополнительного оборудования к системе Omnicomm Online. В компании констатируют, что в практике были зафиксированы попытки воровства строительных материалов с объектов, а также случаи перевозки посторонних пассажиров на служебном автотранспорте.

«Первый год эксплуатации мы регулярно проводили анализ работы мониторинга транспорта — показатели эффективности были очень значительными. По разным видам машин разная экономия — в среднем она составляет не менее 30 процентов. Нам удалось пресечь практику приписки часов, ненормативных простоев, нецелевого использования транспорта и механизмов — вкупе это все привело к хорошим экономическим показателям. Сегодня на предприятии даже действует спецприказ, обязывающий сотрудников содействовать работе оборудования мониторинга транспорта — с этой целью многим из них обеспечен доступ к облачному сервису. Попытки противодействовать работе системы наказываются дисциплинарными взысканиями вплоть до увольнения», - сказал Сергей Винник.

В ходе завершающего этапа проекта оснащения до конца года мониторингом транспорта предстоит оборудовать еще несколько единиц техники, а в перспективе — и каждую новую машину, которыми будет пополняться автопарк предприятия.

«Практика показывает, что компании, заинтересованные в оптимизации затрат, повышении прибыльности, не ограничиваются частичным оснащением автопарков спутниковым мониторингом транспорта. Оценив экономический эффект на примере нескольких единиц, они как правило поэтапно переходят на максимальное оснащение. Мы рады, что наше решение универсально и позволяет подключать дополнительное оборудование, чтобы одновременно решать целый комплекс задач», - отметил генеральный директор компании Omnicomm Борис Паньков.