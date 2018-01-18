Telefónica и Huawei провели испытания технологии T-SDN

Telefónica и Huawei успешно испытали в лабораторных условиях решение T-SDN (Transport Software-Defined Network) – контроллера со встроенными улучшениями для планирования, управления, мониторинга и диагностики фотонной сети компании Telefónica España. Новая разработка будет способствовать передаче больших объемов данных с помощью оптической связи и станет фундаментом для коммерческого развертывания сетей T-SDN.

В 2009 году компания Telefónica ввела в эксплуатацию свою крупнейшую фотонную сеть связи, чей охват превышал 200 точек по всей Испании. В этой сети были реализованы технология оптического мультиплексирования ввода/вывода ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) и революционное сетевое управление, что повысило надежность и адаптивность сервиса и в то же время создало сложности в эксплуатации и техническом обслуживании (O&M). Стремясь найти оптимальное решение этих проблем, Telefónica протестировала преимущества решения T-SDN в сотрудничестве с Huawei. Новый централизованный контроллер, разработанный Huawei, может быть использован как интеллектуальный центр сети для получения информации о работе сервиса в режиме реального времени. Это позволит быстро выявить ошибки, устранить риски и предотвратить сетевые аварии.

Централизованный алгоритм T-SDN также повышает надежность и производительность новых сетей на базе технологии спектрального уплотнения каналов WDM (Wavelength Division Multiplexing). Кроме того, Huawei работает над новой платформой NCE (Network Cloud Engine) для интегрирования онлайн-инструмента планирования на базе WDM и системы сетевого управления.

«Мы хотим увидеть, как технология T-SDN поможет нашей компании в различных областях. Во-первых, мы рассчитываем повысить производительность уровня управления WDM, что позволит сократить период восстановления. Мы также надеемся, что разработка поможет повысить качество сетевой диагностики. Наконец, мы стремимся к автоматизации сети, поскольку это одна из наших ключевых стратегических целей на ближайшие годы», – сказала Мария Антония Креспо (María Antonia Crespo), директор подразделения IP Connectivity and Transport компании Telefónica España.

«Huawei по-прежнему лидирует в развитии технологии T-SDN. Это решение было внедрено в сетях более десятка наших клиентов в разных странах с поддержкой различных сценариев деятельности, в том числе в финансовом и правительственном секторах, выделенных корпоративных сетях, медиасфере и др. При этом решение получило высокую оценку. Huawei продолжит тесно сотрудничать с компанией Telefónica, чтобы она могла предоставлять услуги связи высочайшего класса в Испании», – отметил Ричард Цзинь (Richard Jin), президент подразделения Transmission компании Huawei.