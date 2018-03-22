Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, впервые на российском рынке предлагает телевизоры сверхвысокой четкости на условиях беспроцентной рассрочки в составе конвергентного пакета услуг.

Предложением могут воспользоваться клиенты МГТС – пользователи домашней телефонии,при подключении к пакету услуг из высокоскоростного доступа в интернет и цифрового ТВ. На выбор предлагаются две модели: LG 43" 43UJ630V диагональю 43 дюйма и LG 49" 49UJ630V диагональю 49 дюймов.

Приобрести телевизор в рассрочку можно при подключении к одному из двух пакетов: «Премиум 300 ТВ4К» (интернет со скоростью 300 Мбит/с, базовый и три дополнительных ТВ-пакета (HDTV, «МАТЧ! ФУТБОЛ» и Amedia Premium HD) и 4К телевизор LG 43" 43UJ630V) или «Премиум 500 ТВ4К» (интернет со скоростью 500 Мбит/с, тот же набор ТВ-пакетов и 4К-телевизор LG 49" 49UJ630V).

«МГТС, как мультисервисный оператор, предлагает своим клиентам не только стандартные телеком-услуги, но и различные интернет-сервисы, которые требуют нового оборудования и иной раз существенных материальных затрат. Чтобы облегчить вход наших клиентов в современные сервисы, мы еще в 2016 году включили в конвергентный пакет смартфон Samsung за символический рубль в месяц, — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Сегодня, в связи с растущим интересом к телевидению в сверхвысоком разрешении, мы включили в наши интернет-пакеты телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD, что поможет нашим клиентам получить удовольствие от просмотра современного качественного 4К контента без ущерба для семейного бюджета».

Рассрочка платежей рассчитана на 25 месяцев и составляет 1250 руб./мес. или 1550 руб./мес. в зависимости от выбранного пакета. Телевизор можно выкупить досрочно по остаточной стоимости.

Предложение действует до полной распродажи акционной партии телевизоров.