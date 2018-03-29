Оптика от «Ростелекома» появилась в 40 сельских школах Северной Осетии

«Ростелеком» за счет собственных инвестиционных средств развернул оптическую инфраструктуру для сорока сельских школ Северной Осетии Работы выполнены в рамках федерального проекта «Школьный интернет».

Проект охватил образовательные учреждения в Алагирском, Пригородном, Ирафском, Кировском, Ардонском, Правобережном, Дигорском и Моздокском районах. К 20 школам, где доступ в сеть предоставлялся по медным линиям, «Ростелеком» проложил 20 км оптического волокна, а для остальных 20 школ, уже подключенных по оптике, увеличил пропускную способность каналов связи. Кроме того, оператор предоставил систему контентной фильтрации, блокирующую нежелательные или небезопасные для детей ресурсы. Теперь образовательным учреждениям также стали доступны услуги «электронный дневник» и «электронный журнал», которые помогают родителям отслеживать успеваемость детей в режиме онлайн.

Цель проекта – обеспечение максимальной доступности интернета для учащихся всех школ республики, в том числе и в удаленных районах.

«Цель проекта «Школьный интернет» – обеспечить равный доступ к информационным ресурсам всем образовательным учреждениям, в том числе и в удаленных районах. Интернет стал незаменимым источником знаний, необходимых для полноценного развития современных молодых людей, но при этом и источником опасности. Поэтому системы контент-фильтрации – неотъемлемая часть школьного доступа в сеть. Уверен, что стабильная связь и высокие скорости позволят улучшить качество образовательного процесса в сельской местности», – сказал Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома».

«Устранение цифрового неравенства, прежде всего, в сфере образования – ключевая задача в развитии цифровой экономики. Интернет на скорости до 10 Мбит/с в сельских школах позволит существенно расширить возможности образовательного процесса. Мы поддерживаем усилия операторов связи по развитию инфраструктуры, особенно когда это касается социально значимых объектов», – отметил Алан Салбиев, руководитель Комитета по информационным технологиям и связи Республики Северная Осетия – Алания.