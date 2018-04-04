Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь

Navitel представила глобальное обновление карты Республики Беларусь, разработанное в результате сотрудничества с официальным государственным источником картографической информации – научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием «Национальное кадастровое агентство» Республики Беларусь.

«Удобство работы с автонавигатором напрямую связано с качеством картографического материала. Нам важно, чтобы пользователям были доступны самые актуальные данные, которым они могут доверять, а это зависит от степени наполнения навигационно-значимой информацией», – отметил президент группы компаний Navitel Александр Владимирович Казаков. – «Благодаря "Национальному кадастровому агентству" мы смогли создать по-настоящему уникальную по детализации навигационную карту для наших пользователей».

Многолетнее сотрудничество позволило интегрировать в навигационную карту Navitel полный реестр строений, транспортно-дорожные сети и всю навигационно-значимую информацию. Полная детализация обновленной карты дает возможность пользователю получить наиболее актуальную информацию по всем зарегистрированным строениям, включая новостройки. Была актуализирована адресная база городов и поселений, садовых товариществ и агро-городков, что значительно расширило объем картографических данных.

Количество населенных пунктов с поиском «до дома» выросло в 57 раз, а общее количество адресов на карте Navitel превысило 2 миллиона. На карту также добавлены 3D модели значимых объектов: достопримечательностей, вокзалов, церквей, стадионов.

По сравнению с предыдущим релизом, представленным в феврале 2018 года, адресная база детализированных городов и населенных пунктов значительно возросла и сегодня более 25 000 населенных пунктов (включая садовые товарищества) стало доступно для поиска в навигационной программе «Навител Навигатор».

В Брестской области детализировано 2 680 населенных пунктов, в Витебской области 5 928, в Гомельской области2 759, в Гродненской области4 576, в Минской области5 971 и в Могилевской области 3 245.

«Для нас Navitel уже много лет является важным стратегическим партнером, который смог "оживить" карту на 100%, сделать ее максимально полезной для наших сограждан и гостей республики. Традиция интеграции только официальных баз в Навител Навигатор говорит о профессиональном подходе к разработке продуктов», – отметил Сергей Анатольевич Левчик, первый заместитель генерального директора «Национального кадастрового агентства» Республики Беларусь.

Подробная информация о карте Республики Беларусь Q1 2018: 284 747 км дорожного графа; 27 410 населенных пунктов, нанесенных на карту; 25 159 городов и населенных пунктов с адресным поиском; 2 062 936 уникальных адресов; 67 101 POI; 17 объектов в трехмерном изображении.

Обновление карты Республики Беларусь для автонавигаторов Navitel доступно в программе Центр Обновлений «Навител Навигатор». Карты релиза Q1 2018 работают с версией «Навител Навигатор» 9.7.2493 и выше.