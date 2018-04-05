В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» начались продажи «электронного ПО»

«Ростелеком» объявил о том, что в центрах продаж и обслуживания компании теперь доступно «электронное программное обеспечение», то есть, приобретение ключей к ПО с последующий самостоятельной загрузкой самих программ из интернета. В настоящее время уже доступны различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — сказал генеральный директор «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте – центрах продаж и облуживания «Ростелекома».

«Ростелеком» также предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для геймеров. Благодаря чему интернет-пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в интернет со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.