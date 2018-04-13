Navitel представила навигационную карту Аргентины

Navitel объявила о выпуске в розничную продажу навигационной карты Аргентины для пользователей «Навител Навигатор».

В карту Аргентины включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.

Подробная информация. Аргентина Q1 2018: 828 086 км дорожного графа; 7 764 населенных пунктов, нанесенных на карту; 2 440 городов и населенных пунктов с адресным поиском; 70 313 193 уникальных адреса; 119 634 POI.

Розничная стоимость лицензии для смартфонов и планшетов в бессрочной версии обойдется в 750 руб., на год 590 руб.

Бессрочная версия лицензии для автонавигаторов на Windows CE обойдется в 950 руб.

Пользователи «Навител Навигатор» на iPhone/iPad и на устройствах с ОС Android и Windows Phone могут приобрести лицензионные ключи на карту Аргентины из основного меню программы: Меню > Мой Навител > Купить карты.

Навигационная карта Аргентины релиза Q1 2018 работает только с версией «Навител Навигатор» 9.7.2493 и выше.