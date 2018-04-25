Исследование PwC: 83% руководителей телеком-сектора опасаются роста конкуренции

Согласно данным глобального отчета «Руководители телеком-компаний поддерживают оптимизм в отрасли», проведенного PwC, несмотря на растущую угрозу со стороны цифровых изменений, лидеры телеком-сектора во всем мире по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. CEO в телеком-секторе позитивно оценивают перспективы мировой экономики, а также собственных компаний. Они инвестируют в автоматизацию, следуя неизбежным тенденциям, но при этом 60% компаний ожидают расширения численности своего персонала. Опрошенные руководители отмечают, что такие угрозы, как масштабные кибератаки и чрезмерное регулирование отошли на задний план и стали управляемыми.

Более половины руководителей (57%) телекоммуникационных компаний, считают, что мировой экономический рост продолжится и усилится в 2018 году, и только 5% ожидают снижения. Говоря о собственном бизнесе, 90% CEO уверены в перспективах роста в 2018 году, а также в течение последующих трех лет.

В прошлом году 93% компаний ожидали, что рост бизнеса будет органическим и подтолкнет уровень доходов, в этом же году таких ответов уже 68%. Интерес игроков рынка на стороне стратегических альянсов, совместных предприятий, приобретений и сотрудничества с молодыми игроками.

Большинство руководителей (83%) опасаются конкуренции в течение следующих пяти лет. Три четверти опрошенных обеспокоены изменениями в ключевых, уже применяемых технологиях, в поведении и предпочтениях клиентов, а также в регулировании отрасли. Две трети высказывают опасения относительно нарушений в работе каналов продаж.

Отвечая на вопрос о том, что особенно может угрожать их бизнесу, 45% телеком-руководителей во всем мире «крайне обеспокоены» скоростью технологических изменений, а 35% - появлением новых участников на рынке. Киберугрозы вызывают беспокойство у 45% опрошенных.

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