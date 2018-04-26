«Ростех» изготовил платформы для перевозки ядерных отходов с системой ГЛОНАСС

«Уралвагонзавод» изготовил и сертифицировал железнодорожный транспортер ТМ2-3, предназначенный для перевозки отходов ядерного производства. Транспортеры используются на предприятиях, работающих с ядерными материалами. Подобные машины ранее производились на территории Украины.

«Новый продукт уникален не только для корпорации, но для России в целом. Транспортер изготовлен в рамках программы импортозамещения. К перевозке отходов ядерного производства предъявляются особые требования. Грузоподъемность каждого транспортера составляет 128 тонн. Поэтому каждый из них установлен на четыре двухосные тележки. Транспортер в обязательном порядке оборудуется сигнализацией и системой ГЛОНАСС», – заявили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

Процесс изготовления транспортеров был организован на площадях производства нестандартизированного оборудования Уралвагонзавода. Транспортер является несерийным. В производстве продукта применена особая оснастка. Над заказом совместно с «УВЗ» работали «ЦКБ ТМ» и «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».

Железнодорожный транспортер ТМ2-3 предназначен для транспортирования отработанного ядерного топлива на комбинаты по хранению и переработке в составе специального поезда. Длина транспортера – 18360 мм. Погрузка контейнера в транспортер осуществляется крановым способом. Ходовая часть транспортера представляет собой четыре двухосные тележки модели 18-100.

«ТМ2-3 – изделие уникальное, и его производство вписывается в нашу актуальную задачу по расширению линейки гражданской продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения. Сегодня мы ориентируемся на потребности рынка, увеличиваем номенклатуру в ответ на требования заказчиков, активно осваиваем производство специализированных изделий», – сказал генеральный директор Корпорации УВЗ Александр Потапов.