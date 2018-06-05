МГТС предложила специальные сезонные пакеты с большим объемом мобильного трафика

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, предлагает существующим и потенциальным клиентам с начала летнего сезона и до конца октября бесплатную мобильную связь при подключении одного из двух специальных сезонных пакетов с домашним интернетом до 31 августа.

Оба предложения рассчитаны, прежде всего, на молодую аудиторию и активных интернет-пользователей и включают в себя большой объем мобильного трафика – 15 ГБ – и высокую скорость домашнего интернета – 200 Мбит/с.

«Москвичи привыкли активно проводить свободное время и путешествовать в течение всего года, но летом — особенно. Поэтому, чтобы жители столицы смогли оставаться на связи с близкими во время путешествий, мы предложили пакеты услуг связи, которые позволят нашим клиентам с легкостью делиться «тяжелым» контентом — обмениваться фотографиями в мессенджерах и социальных сетях, смотреть фильмы в высоком качестве, а также общаться по мобильному телефону со значительной экономией семейного бюджета», — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Понимая, что не у всех есть возможность отправиться в отпуск летом, мы изначально определили сроки действия летнего предложения по октябрь, чтобы им могли воспользоваться как можно больше клиентов».

В первый пакет стоимостью 399 руб. входят домашний интернет на скорости 200 Мбит/с и 15 ГБ мобильного интернета, 500 минут голосовой связи, 500 SMS. Во второй пакет стоимостью 499 руб. входят домашний интернет на скорости 200 Мбит/с, цифровое ТВ, включающее 134 канал, а также 15 ГБ мобильного интернета, 500 минут голосовой связи и 500 SMS. Весь мобильный трафик — минуты, SMS и гигабайты — доступен в поездках по России. Wi-Fi-роутер и ТВ-приставка предоставляются бесплатно на время контракта.