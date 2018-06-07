«Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке

«Мегафон» развернул сеть связи 4G/LTE в селе Мильково и поселках Ключи и Усть-Камчатск. Таким образом, еще 17 тысяч камчатцев получили доступ к быстрому мобильному интернету от оператора.

Компания «Мегафон» завершила очередной этап работ по модернизации сети в районах Камчатского края и первым из операторов связи запустила высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения в селе Мильково и поселках Ключи и Усть-Камчатск.

Скорость мобильного интернета по технологии 4G/LTE в разы превышает возможности сети 3G. Благодаря этому, пользователи гаджетов могут скачивать и отправлять «тяжелые» файлы объёмом в 1 ГБ и более, смотреть видео высокого разрешения в режиме онлайн без ожидания загрузки, слушать музыку, играть в сетевые игры, а также «раздавать» доступ в интернет со своего мобильного устройства посредством Wi-Fi. Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования, поддерживающего эту технологию, и SIM-карты 4G.

«Мегафон» – единственный оператор в Камчатском крае, развивающий сеть в диапазоне 2600 МГц путем агрегации двух частотных каналов общей шириной 40 МГц. Это позволяет достигать скорости мобильного интернета до 20 Мбит/с. По результатам измерений, проведенных в Камчатском крае компанией DMTel в 1 квартале этого года, «Мегафон» показал лучшие результаты среди операторов связи по средней скорости мобильной передачи данных и среднему времени загрузки веб-страницы.

«Мы продолжаем последовательно расширять зону покрытия сети на территории Камчатского края, - сказала директор Камчатского регионального отделения «Мегафона» Анна Белкина. – После городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска, в которых уже давно действует наша сеть LTE, Мильково, Ключи и Усть-Камчатск – самые крупные населенные пункты региона. И теперь проживающие здесь камчатцы могут пользоваться всеми возможностями, которые дает быстрый доступ в интернет».