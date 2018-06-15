Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии.

Обновление карт Европы включает себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Карты стран Европы нового релиза содержат 9 907 854 км дорожного графа, 4 968 785 POI, 708 327 городов и населенных пунктов, и них 326 239 – с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Карты нового релиза содержат 4 969 335 км дорожного графа, 7 563 666 POI, 775 954 городов и населенных пунктов, из которых 36 582 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

На карту Болгарии Q2 2018 добавлены: поиск «до дома» в городе Божурище; обновления детализации городов: Сливница, Драгоман, Берковица, Вършец; часть шоссе II-86 (Пловдив - Асеновград); часть магистрали E87 (Ахелой - Несебър - Солнечной Берег).

Был добавлен поиск «до дома» в городах Лондон и Бирмингем в Великобритании.

Актуализированы данные POI.

В базу POI добавлены новые бренды: ASDA, Applegreen, Gleaner, Harvest Energy, Morrisons, Murco, Sainsbury’s, TEXACO.

Карта Вьетнама содержит 89 852 города и населенных пункта, из них — 765 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 228 605 POI. Протяженность дорожного графа составляет 394 597 км.

Добавлено 74 новых 3D моделей в городе Ханой, в число которых входят государственные музеи, госпитали, отели, банки, торговые центры, и другие значимые инфраструктурные объекты.

Карта Грузии содержит 4 367 городов и населенных пунктов, из них — 47 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 4 935 POI. Протяженность дорожного графа составляет 81 849 км.

Обновлены дорожный граф и адресная информация в следующих городах: Ахалкалаки, Ниноцминда и Поти.

Добавлены POI в городах: Ахалкалаки, Ниноцминда и Поти.

Италия: Добавлен участок трассы A2 от Вилла-Сан-Джованни до Реджо-ди-Калабрия.

Актуализирована сервисная информация в Риме, Римини, регионах Калабрия и Кампания.

Обновленная карта Польши содержит 722 826 км дорожного графа, 267 867 POI, 95 313 городов и населенных пунктов, из них 55 053 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

По сравнению с предыдущим релизом Q1 2018, адресная база была значительно расширена, и 848 310 новых уникальных адресов было добавлено на карту Польши. База адресов всех городов и населенных пунктов была полностью актуализирована, что позволило увеличить объем картографических данных. Количество городов и населенных пунктов с адресным поиском выросло на 1640 позиций за счет новых домов, добавленных в поиск.

Все новые участки дорог и шоссе были также добавлены на карту релиза Q2 2018.

Румыния: обработаны видеотреки на главных дорогах, а также актуализированы следующие города: Арад, Тимишоара, Питешти, Тарговисте, Джурдже, Фоскани, Брашов, Ботошани. Были добавлены все транспортные развязки, включая всю актуальную дорожную информацию, камеры контроля скорости, и другую важную информацию.

Актуализирована карта северной части Бухареста.

Словения: обработаны видеотреки на главных дорогах, в том числе все транспортные развязки, включая всю актуальную дорожную информацию, камеры контроля скорости, POI и другую важную информацию.

Карта Турции содержит 40 400 городов и населенных пунктов, из них — 28 834 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 1 826 733 POI. Протяженность дорожного графа составляет 767 315 км.

Добавлен участок новой дороги Kemalpasa-Izmir Cevre Yolu.

Добавлен новый участок дороги D010 между Akçaabat и Ortahisar, тоннель Trabzon Giresun Yolu и транспортно-дорожные развязки.

На карте Украины добавлено 6 новых населенных пунктов с детализацией «до дома»: Вашковцы, Новоднестровск, Заставна и Новоселица (Черновицкая область); Почаев и Чортков (Тернопольская область). Добавлена подробная уличная сеть 5 населенных пунктов, актуализирован уличный поиск и детализация дорожной сети в городах и населенных пунктах 6 областей Украины.

Благодаря активной помощи наших пользователей были актуализированы следующие данные: реорганизовано движение в Подольском районе г. Киева; обновлено направление движения в районе метро Шулявская в г. Киев (ремонт путепровода); обновлено направление движения в районе метро Героев Днепра (строительство ТЦ внутри кольца); добавлены POI в населенные пункты: Черновцы, Очаков, Житомир, Ужгород.

Финляндия: детализированы улицы и добавлены названия в следующих населенных пунктах: Ylojärvi, Tampere, Lahteenmaki, Törnävä, Seinäjoki, Koria, Kuusankoski, Vennivaara, Ylikyla, Poykkola, Metsakyla, Ylojärvi, Nuupala, Birkala, Lehmo, Hukanhauta, Ylivieska, Kalajoki Oulu, Myllyoja, Kumpulankangas, Petonen, Jaakkola, Viuha, Renkomaki, Pori, Kaaro, Uotila, Eurajoki, Jokela, Hagalund, Rajamaki, Lintumetsa, Humikkala, Nurmo, Alavus. В населенном пункте Турку были актуализированы улицы и шоссе, а также добавлена полосность основных улиц.

На карту Финляндии Q2 2018 добавлены: часть магистрали Е18 Valtatie 7 (от границы с Россией до Хельсинки); названия трасс: Е18, Е75 от Хельсинки до границы с Норвегией; магистрали E8 и E75 (Норвегия-Турку-Соданкюля); названия магистралей федерального значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18; названия улиц в населенных пунктах: Kellokoski, Mantsala.

Транспортно-дорожная сети Франции была полностью обновлена в релизе Q2 2018. На карту Франции были добавлены: информационные знаки в городах: Saintes, Royan, Rochefort Lyon, Île-de-France, Limousin, Auvergne, а также в регионах: Poitou-Charentes и Rhône-Alpes; пктуализация дорожной сети города Париж; актуализация дорожной сети в регионах: Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon и Midi-Pyrénées.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.