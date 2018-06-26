Avaya выпустила новую версию коммуникационной платформы IP Office

Avaya объявила о выпуске новой версии платформы Avaya IP Office. Теперь Avaya IP Office позволит компаниям повышать продуктивность и совершенствовать коммуникации своих сотрудников с помощью единого приложения, которое позволяет объединить все каналы общения и обмена контентом. В новую версию Avaya IP Office добавлена поддержка Avaya Equinox, а также ряд новых возможностей для обеспечения функционала систем уровня крупного бизнеса при сохранении простоты использования и обслуживания свойственных решениям для малого и среднего бизнеса.

«Решения на базе Avaya IP Office уже обслуживают огромное количество пользователей по всему миру – более 26 млн человек, и эта цифра растет. Мы продолжаем развивать эту платформу таким образом, чтобы поддерживать бизнес в стремлении быть гибким и эффективным. Исторически у нас было несколько функций, доступных только на Aura, и теперь эти приложения портируются в IP Office. Например, Avaya Equinox помогает использовать UC в браузерах, устройствах и приложениях, которыми люди пользуются каждый день, делая общение более прозрачным и простым», – сказал Роман Франтов, технический директор Avaya в России и СНГ.

Новый релиз IP Office включает расширенные возможности унифицированных коммуникаций и совместной работы, а также гибкие сценарии их применения – локально, а также в чистом и гибридном облаке. Теперь Avaya IP Office поддерживает новейшие телефоны J-серии и уникальное устройство Avaya Vantage, а также программные и мобильные клиентские приложения Avaya Equinox.

«По мере перехода в облако средств коммуникаций, бизнесу требуются надежные корпоративные решения, обеспечивающие знакомый, но более совершенный пользовательский опыт, – сказала Элка Попова, вице-президент и старший партнер, отдел Connected Work and Digital Experience аналитической компании Frost & Sullivan. Поддержка Avaya Equinox и новых вариантов развертывания платформы, Avaya IP Office предлагает партнерам и заказчикам среднего и малого бизнеса надежное UC решение с продвинутым современным пользовательским интерфейсом, разработанным для высокомобильной рабочей среды. Выход новой версии Avaya IP Office с поддержкой Avaya Equinox является очередным шагом компании на пути к расширению возможностей решений в облачной среде».

Для малого бизнеса доступен новый пакет инструментов отчетности полного цикла и мониторинга для учета активности пользователей, который позволит даже самым небольшим организациям повышать эффективность взаимодействия с клиентами. Avaya Chronicall для IP Office, решение, разработанное партнером Xima, в рамках программы Avaya DevConnect, предлагает более 50 стандартных форм отчетов с возможностью их кастомизации. Отчеты поддерживают визуализацию управления вызовами, настраиваемые дисплеи, сбор информации о производительности сотрудников и могут быть использованы как в облачном, так и в локальном сценариях внедрения Avaya IP Office.

Партнеры, уже использующие облачную версию платформы Powered by IP Office, также смогут воспользоваться расширенными возможностями новой версии и обеспечить конкурентное предложение новым и существующим клиентам с вариантами развертывания как в чистом, так и в гибридном облаках. Кроме того, партнеры получат новые инструменты установки и настройки, существенно ускоряющие и облегчающие процессы внедрения и обслуживания как локального, так и облачного варианта системы. Например, новый инструмент Cloud Operations Manager поможет упростить администрирование, установку обновлений, ведение журналов учета и пр. для больших облачных систем с многочисленными клиентами, обеспечивая необходимый уровень безопасности на основе ролевой модели администрирования.