Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net

Siemens совместно с Positive Technologies протестировали систему мониторинга защищенности и управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) компании Positive Technologies на совместимость с сетями Simatic Net. В ходе испытаний PT ISIM продемонстрировала корректную работу на этапах подключения и функционирования стенда и никак не влияла на технологический процесс.

Тестовая сеть АСУ ТП была построена на базе коммутаторов Scalance и Ruggedcom производства Siemens. Система PT ISIM подключалась к интерфейсам зеркалирования трафика тестовой сети АСУ ТП через шлюз однонаправленной передачи данных (дата-диод) производства «AMT-Груп». В рамках тестирования PT ISIM оценивались возможности обнаружения событий и инцидентов безопасности, а также действий нарушителей.

По результатам испытаний были подтверждены заявленные функции мониторинга защищенности и управления инцидентами кибербезопасности. Система корректно разбирала и анализировала тестовый трафик, генерируя понятный список событий и инцидентов. При этом соблюдалось наиболее важное требование — успешная работа дата-диода в составе решения и отсутствие трафика PT ISIM в сети Simatic Net: сбор данных происходил полностью в пассивном режиме.

Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies, сказал: «Обеспечение информационной безопасности на промышленных объектах является непростой задачей. На предприятиях уязвимости не успевают устранять в силу множества объективных причин, в том числе в связи с опасениями о непрерывности техпроцесса. Мало где эффективен и "воздушный зазор". Как показывают наши исследования, в четырех из пяти компаний возможно проникновение из корпоративной сети в технологическую, а попасть в корпоративную сеть извне пентстерам удается в 73% промышленных компаний. Совместимость PT ISIM с решениями Siemens, наиболее распространенными в сегменте АСУ ТП, позволяют многим предприятиям решать актуальную проблему выявления инцидентов и кибератак».