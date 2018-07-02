Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018

Navitel выпустила обновление карт Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2018.

Карты нового релиза содержат 3 124 289 км дорожного графа, 568 034 POI, 324 537 городов и населенных пунктов, из которых 10 488 — с адресным поиском, улично-дорожной сетью, и — для карты Мальдив — с поиском до бунгало.

Карта Аргентины содержит 7 764 города и населенных пункта, из которых 2 440 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту Бразилии нанесено 119 634 Полезных Объекта Инфраструктуры (POI). Протяженность дорожного графа составляет 828 274 км. Обновлена дорожная сеть и адресная база Аргентины.

Карта Бразилии содержит 5 564 города и населенных пункта, из которых 3 581 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту Бразилии нанесено 257 519 Полезных Объектов Инфраструктуры. Протяженность дорожного графа составляет 1 210 957 км. Обновлена дорожная сеть страны. Актуализирована база POI.

Карта Колумбии содержит 17 848 городов и населенных пунктов, из них 1 444 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 61 328 POI. Протяженность дорожного графа — 188 911 км. Актуализирована дорожная сеть и адресная база Колумбии.

Карта Мексики содержит 257 134 города и населенных пункта, из них 1 962 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 45 310 POI. Протяженность дорожного графа на карте Мексики — 684 335 км. Обновлена адресная база и дорожная сеть страны.

Карта Перу содержит 34 029 городов и населенных пунктов, из них 719 городов и населенных пунктов — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 53 047 POI. Протяженность дорожного графа — 133 772 км. Актуализирована база POI.

Карта Мальдив включает в себя 745 островов. Столица Мале и наиболее крупный Атолл Адду имеют детальную уличную сеть протяженностью 387 километров. В базу Полезных Объектов Инфраструктуры включено 1 557 точек.

Карта Филиппин содержит 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту нанесено 29 639 объектов POI. Протяженность дорожного графа составляет 77 708 км. Актуализирована дорожная сеть и адресная база Филиппин.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.