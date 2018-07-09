Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE

Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE.

В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам.

В обновленном интерфейсе стала доступна двухступенчатая система предупреждений о приближении к камерам контроля скорости и другим навигационно значимым объектам. Навител Навигатор содержит детальную базу камер контроля скорости, данные о расположении пешеходных переходов, полос для маршрутных транспортных средств, а также других дорожных знаков.

При движении по маршруту в правой части экрана отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки.

Улучшенный интерфейс позволяет заблаговременно предупредить водителя не только о скоростном режиме, но и о расположении интервальных камер, а также таких ограничениях дорожного движения, как сплошная линия, полоса общественного транспорта, стоп-линия и зона перекрестка («вафельная» разметка). Заметные оповещения в ПО Навител Навигатор помогут водителю заблаговременно подготовиться к снижению скорости или перестроению.

Полный список категорий оповещений: [выпадающий список]: Скорость; Средняя скорость; Полоса для общественного транспорта; Полоса для такси; Полоса для велосипедов; Движение по обочине; Стоп-линия; Сплошная линия разметки; Красный сигнал светофора; Выезд на перекресток при заторе; Неиспользование ремней безопасности; Правила парковки; Неиспользование света фар; Использование мобильного телефона; Запрет движения грузовых автомобилей; Мобильная камера; Нерегулируемый железнодорожный переезд; Пешеходный переход; Опасный перекресток; Опасный поворот; Внимание, дети!; Ограниченный доступ; Лежачий полицейский; Внимание, изменение скорости; Транспортная инспекция; Весовой контроль; Отделение полиции; Таможенный контроль; Экологический контроль; Ограниченный доступ для грузовиков; Пункт оплаты.

Допустимая скорость движения на участке дороги теперь отображается по центру навигационного меню, рядом с текущей скоростью автомобиля. При превышении установленного значения программа отправляет визуальные предупреждения: оранжевый цвет – превышение скорости до 10 км/ч; красный – высокий уровень опасности, превышение скорости на 11 км/ч и более.

При движении по маршруту навигатор отображает пройденное расстояние до пункта назначения. Зеленый курсор перемещается по прогресс-бару в направлении финальной точки. Пользователь всегда сможет оперативно проверить не только оставшееся время в пути, но и расстояние до цели.

Кроме того, в обновленную версию Навител Навигатор была добавлена индикация навигации в тоннелях, а также была дополнена база брендированных POI (АЗС, банкоматы, магазины, кафе и другие).

Обновление Навител Навигатор 9.10.903 доступно для следующих устройств: Navitel C500; Navitel MS400; Navitel N400; Navitel N500; Navitel E500; Navitel E500 MAGNETIC; Navitel G500; Navitel E700; Navitel G550 MOTO.

Для установки Навител Навигатор нужно использовать программу Navitel Navigator Update Center для Windows. С ее помощью можно в два клика обновить навигационную программу, карты и базу камер контроля скорости.