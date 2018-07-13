3 Denmark и Huawei обеспечили связь на музыкальном фестивале в Роскилле

3 Denmark и Huawei запустили решение 4T6S в сети Роскилле в преддверии популярного музыкального фестиваля. Благодаря этой разработке пропускная способность соты достигла 18 ГБ/ч, а воспринимаемая пользователем скорость передачи данных (user-perceived rate) – 83 Мб/с, то есть на 85% выше, чем в прошлом году.

Фестиваль в Роскилле – одно из крупнейших музыкальных и культурных мероприятий в Скандинавии, которое ежегодно собирает более 130 тыс. человек. Участникам фестиваля хочется делиться захватывающими моментами со своими друзьями и близкими в режиме реального времени, что вызывает нагрузку на сеть и, как следствие, частые перебои с мобильной связью.

Чтобы справиться с этой ситуацией, оператор 3 Denmark использовал новейшее решение компании Huawei 4T6S (часть решения SingleRAN Pro), чтобы заранее повысить производительность в диапазонах 1,8 ГГц и 2,6 ГГц. Обновленная сеть способна справиться с большим трафиком и обеспечивает превосходное качество обслуживания пользователей.

Многоантенные и многосекторные технологии позволяют решению 4T6S удваивать производительность и поддерживать технологию 4x4 MIMO, что значительно снижает перегрузку ресурсов и повышает скорость передачи данных. Среднее время выгрузки и загрузки сокращается примерно на 82% и 79%, соответственно, а локальный объем передачи данных повышается на 105%.

«В ходе мероприятий подобного масштаба мы обычно обеспечиваем мобильную связь за счет установки временного дополнительного оборудования, что требует сложных работ и значительных затрат на энергоснабжение, логистику и т.п. В этом году мы решили использовать решение Huawei 4T6S, которое обеспечивает прекрасное качество связи в местах большого скопления народа. Благодаря этому гости фестиваля смогли без проблем звонить своим близким, загружать файлы в интернет и беспрепятственно пользоваться услугами связи», – сказал Ким Христенсен (Kim Christensen), директор сети оператора 3 Denmark.

«Решение 4T6S помогает удвоить производительность и емкость сети, повысить эффективность спектра и улучшить качество обслуживания пользователей, не требуя никаких дополнительных объектов или ресурсов спектра. Компания Huawei надеется, что это решение послужит многим операторам во всем мире и поможет им добиться коммерческого успеха в будущем», – отметил Чэнь Чуаньфэй (Chen Chuanfei), вице-президент направления LTE компании Huawei.