МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в группу МТС, стала единственным оператором цифрового ТВ на территории Москвы, который предоставил своим пользователям весь контент онлайн-видеосервиса Start, специализирующегося на кассовых отечественных фильмах и сериалах, а также многосерийных и полнометражных картинах собственного производства, доступных подписчикам еще до выхода в эфир.

Оформив подписку на видеосервис через интерфейс ТВ-приставки, клиенты МГТС увидят новый сериал «Гранд» от создателей известных телепроектов «Кухня» и «Отель элеон» с участием Александра Лыкова, Константина Белошапки и Милы Сивацкой в августе, до телепремьеры на канале «Супер», включенного в базовый пакет.

Сейчас в распоряжении пользователей сервиса свыше десятка тысяч единиц видеоконтента в Full HD-качестве, в том числе, самый кассовый фильм в истории российского кино «Движение вверх», обладатель Гран-при фестиваля «Кинотавр-2017» фильм «Аритмия», биографическая кинолента Алексея Германа-младшего «Довлатов» и сериал «Вне игры», созданный специально к главному футбольному событию года, с участием бывших и действующих футболистов — братьев Миранчуков, Гильерме, Дмитрия Лоськова, спортивного комментатора Владимира Стогниенко и других актеров и медийных лиц.

«В последние годы отечественное кино пользуется у россиян все большей популярностью — число просмотров контента российского производства в рамках сервиса "Видео по запросу" в нашей сети за год удвоилось. Благодаря партнерству МГТС и Start москвичи получат максимально широкий выбор кинопремьер и эксклюзивного контента отечественного производства с доставкой на экраны домашнего телевизора», – сказал директор по продажам и обслуживанию МГТС Алексей Назаров.

«Start нацелен, в первую очередь, на семейное смотрение, когда каждый член семьи может создать свой отдельный профиль, формируя ленту картин по своему вкусу. Мы также стремимся показывать фильмы и сериалы собственного производства, созданные с учетом интересов отечественных зрителей, объединенных единым культурным кодом – понятными для всех юмором, проблемами и переживаниями. Кроме того, у нас широкий выбор безопасного детского контента с добрыми мультфильмами, сказками и песнями, – отметил директор по стратегическим партнерствам Start Дмитрий Гудумак. – Благодаря нашему партнерству с МГТС – крупнейшим телекоммуникационным игроком Москвы – сервис станет доступным для еще большего числа зрителей».

Для клиентов МГТС действует бесплатный пробный семидневный период с момента подписки, по истечении которого стоимость подписки на контент видеосервиса составит 299 руб./мес.