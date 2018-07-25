Сервис Zadarma представил тарифные пакеты АТС

Сервис Zadarma объявил о запуске новых тарифных пакетов АТС. Новые тарифные пакеты Zadarma включают не только пакеты исходящих звонков, но и виртуальные номера, а также расширенные возможности АТС.

Например, обновленная «Корпорация РФ» (3600 руб. в месяц) включает 5000 минут: 2000 на мобильные, 2000 на стационарные и 1000 минут на звонки в другие страны. Плюс два виртуальных телефонных номера в России и все возможности АТС (100 внутренних номеров, 10 голосовых меню, 5 ГБ в облаке для хранения записей звонков и другие супервозможности).

Если и этого мало, пользователь сможет дополнить функционал в личном кабинете с помощью удобного меню. И теперь можно оплатить тариф сразу на год вперед с солидной скидкой.

Если бизнес нуждается в звонках в Европу или США, можно выбрать соответствующие пакеты «Корпорация ЕС» или «Корпорация США/Канада» (последний вообще не имеет лимитов). И по-прежнему минуты «Корпорации» можно увеличивать в 2, 5 или 10 раз.

«Бесплатная АТС остается бесплатной. Мы продолжаем нести эту философию и никого не заставляем переходить на платные пакеты. Просто предлагаем альтернативу, которая существенно выгоднее и удобнее. Причем как для звонков внутри России, так и для звонков в страны Европы и мира в целом. Не важно, международный бизнес или региональный, новые пакеты подойдут абсолютно всем», - отметили представители сервиса Zadarma.