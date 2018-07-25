«Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К

«Триколор ТВ», российский оператор цифрового телевидения, в партнерстве c «Медиа альянсом», одной из ведущих компаний на рынке отечественного платного телевидения, начинает трансляцию первого в России круглосуточного мультиспортивного канала в формате Ultra HD – Eurosport 4К. С 20 июля по 3 августа 2018 г. «Триколор ТВ» будет вести промовещание канала в пакете «Единый», а с 3 августа Eurosport 4К станет доступен абонентам оператора в пакетах «Ultra HD» и «Единый Ultra HD».

Программное наполнение нового канала, который представит трансляции ключевых спортивных событий, формируется на основе контента Eurosport 1. Избранные матчи и этапы турниров зрители смогут увидеть только на Eurosport 4K. Так, поклонники тенниса получат еще больше незабываемых впечатлений в дни турниров «Большого шлема» – ряд игр будет транслироваться только на новом канале. Кроме того, аудитория Eurosport 4K увидит еще больше матчей в дни ключевых турниров по снукеру.

Eurosport 4К также покажет в сверхвысоком разрешении ряд знаковых мировых первенств: все турниры «Большого шлема» с участием Марии Шараповой, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля; Кубки мира и чемпионаты мира по биатлону и другим зимним видам спорта, в которых выступят такие фавориты, как биатлонист Мартен Фуркад и лыжник Сергей Устюгов; чемпионат мира по легкой атлетике, где Россию в числе прочих спортсменов будут представлять Сергей Шубенков, Мария Ласицкене; гран-туры по велоспорту; автогонки «24 часа Ле-Мана» и другие турниры. При этом объем контента, который изначально снимается в сверхвысоком разрешении, будет постоянно увеличиваться. Так, в 2019 г. два турнира «Большого шлема», а также избранные турниры по снукеру в 2018 и 2019 гг. выйдут в оригинальном качестве 4К, а в будущем зрители увидят и другие ключевые турниры, снятые в таком формате.

«Запуск первого круглосуточного спортивного канала в России в формате 4К подтверждает лидерство "Медиа альянса" как компании, которая стремится к инновациям и не боится внедрять их первой. Мы не просто отвечаем на запросы аудитории, но и стараемся их предвосхищать, и для нас очень важно, что в этом нас поддерживают партнеры, которые разделяют наше видение и используют современные технические решения. Благодаря нашему сотрудничеству с "Триколор ТВ" зрители получают возможность смотреть самые интересные спортивные трансляции в сверхвысоком разрешении», – сказал Григорий Лавров, генеральный директор «Медиа альянс».

Развитие технологий связи и появление скоростных каналов передачи данных открыли путь телевидению Ultra HD, которое становится одним из главных трендов рынка. Стандарт 4К предполагает разрешение экрана не менее 8 мегапикселей (3840х2160), то есть по четкости изображения в четыре раза превосходит Full HD. Благодаря этому зрители получают новый уровень визуализации, создающий эффект присутствия и позволяющий им почувствовать себя в самом центре событий.

«Триколор ТВ» первым в России и одним из первых в мире начал трансляцию пакета телеканалов сверхвысокой четкости 4K Ultra HD в 2015 г. Сегодня в формате UHD абонентам оператора доступны спортивные, развлекательные, познавательные телеканалы, а также просмотр кино и сериалов.