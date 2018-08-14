МТС запустила «Тарифище» с полностью безлимитным интернетом

МТС объявил о запуске тарифа с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России. Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

«Наши клиенты живут в цифровой среде и интернет для них – базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Более того мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам, — отметила директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова. — Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска этого предложения мы подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и cashback».

Пользователи карт «МТС Банка» смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы «МТС Smart Деньги» и оплачивать по карте «МТС Банка» покупки на сумму 20 тыс. руб. в месяц.

Стоимость тарифа в Москве – от 650 руб., стоимость в других регионах можно узнать на сайте оператора.