«Ростелеком» сообщил о пятикратном росте выручки от «Управляемых услуг связи»

«Управляемые услуги связи» стали одним из драйверов развития компании в сегменте B2B. По итогам II квартала 2018 г. выручка «Ростелекома» от «Управляемых услуг связи» выросла более, чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ростелеком» начал предоставлять комплексный продукт «Управляемые услуги связи» крупным корпоративным клиентам и государственным заказчикам в 2016 г. Услуга позволяет клиентам управлять сетевой инфраструктурой и осуществлять ее мониторинг, при этом может использоваться как собственное оборудование клиента, так и арендованное у «Ростелекома». При оказании услуги «Ростелеком» обеспечивает поддержку и мониторинг сетевой инфраструктуры, что дает возможность клиентам сфокусироваться на основном бизнесе, экономя ресурсы на поддержке.

«"Управляемые услуги связи" – пример реализации сервисной модели, которая позволяет клиентам получать доступ к сети и управление ею как комплексную услугу. При этом клиент несет только операционные затраты, которые соответствуют фактически предоставленному объему услуг. Сервис, прежде всего, интересен клиентам, которые стремятся оптимизировать расходы на поддержку и развитие собственной ИТ-инфраструктуры. Используя "Управляемые услуги связи", клиент получает гибкую и масштабируемую инфраструктуру с инструментами контроля качества работы сети, за управление которой отвечает "Ростелеком", обеспечивая соответствие высоким требованиям SLA», – сказал Данила Бурметьев, директор «Ростелекома» по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента.

«Управляемые услуги связи» демонстрируют устойчивый рост – построение и управление своей сетевой инфраструктурой доверили «Ростелекому» десятки крупных компаний и государственных структур, под постоянным мониторингом и управлением находятся несколько десятков тысяч каналов связи и единиц оборудования. «Управляемые услуги связи» используются при реализации крупных интеграционных проектов с государственными заказчиками.

Увеличению спроса на «Управляемые услуги связи» способствует существенное развитие функциональных возможностей продукта. Реализованы возможности планирования и монтажа структурированных кабельных систем (СКС), радиопланирования при построении Wi-Fi сетей, планирования систем видеонаблюдения. «Ростелеком» расширил линейку поддерживаемого и предоставляемого в аренду оборудования от ведущих мировых производителей, а также предоставил клиентам возможность построения сети полностью на отечественных решениях. Для клиентов, работающих с персональными и конфиденциальными данными, компания предоставляет «Управляемые услуги связи» на базе сертифицированного в соответствии с требованиями законодательства РФ оборудования.

В рамках услуги «Ростелеком» обеспечивает анализ статуса электропитания оборудования, что позволяет быстро и достоверно идентифицировать более 70% всех инцидентов, связанных с недоступностью каналов связи. Дополнительно «Ростелеком» реализовал возможность управления и поддержки не только каналообразующего оборудования, но и локальных вычислительных сетей клиентов – вплоть до уровня рабочих мест пользователей.

Благодаря этим изменениям, а также постоянному развитию продукта, в ближайшие годы «Ростелеком» планирует удвоить выручку от «Универсальных услуг связи» и применять их в проектах по развитию ИТ-инфраструктуры крупных корпоративных и государственных заказчиков.