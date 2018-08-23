Vmware приобретает Dell EMC Service Assurance Suite

Vmware объявила об окончательном соглашении о приобретении технологий и команды Dell EMC Service Assurance Suite. Это программное обеспечение от Dell EMC, ориентированное на операторов связи, сервис провайдеров и их заказчиков, которое обеспечивает контроль работоспособности сети, мониторинг ее производительности и анализ корневых причин сбоя.

Добавление технологии Dell EMC Service Assurance Suite в портфель Vmware Telco NFV поможет операторам связи обеспечивать высокое качество услуг, повысить надежность и эффективность эксплуатации сети и облаков по всей физической и виртуальной инфраструктуре оператора для более быстрого внедрения новых конкурентоспособных сервисов.

Обеспечение гарантированного качества услуг становится чрезвычайно важным, поскольку клиенты ожидают перехода операторов с 4G на 5G. Dell EMC Service Assurance Suite предоставляет операторам автоматизированные возможности более точного определения и анализа корневых причин сбоя.

Компания Vmware будет использовать функционал решения Dell EMC Service Assurance Suite, чтобы помочь своим заказчикам ускорить процесс развертывания виртуализированных сетевых функций с предоставлением комплексной системы обеспечения гарантированного качества после завершения этой сделки.

Команда разработчиков Dell EMC Service Assurance Suite – команда профессионалов с глубокими инженерными знаниями и более 10 лет опыта взаимодействия с заказчиками. По всему миру более 50 поставщиков услуг связи, включая многих ведущих операторов, используют функции Dell EMC Service Assurance Suite, чтобы предоставлять новые сервисы своим заказчикам.

После закрытия сделки компания Vmware планирует инвестировать в расширение функциональности платформы в качестве ключевого компонента в портфеле Telco NFV, а также сконцентрироваться на модернизации и интеллектуальной автоматизации. В соответствии с коммерческим соглашением о перепродаже, заключенным между Vmware и Dell EMC, после завершения сделки клиенты Dell EMC по-прежнему будут иметь доступ к решениям Dell EMC Service Assurance Suite.

Операторы все чаще отказываются от традиционного подхода, основанного на специализированном операторском аппаратном обеспечении в сторону нового, основанного на виртуализации сетевых функций на базе стандартных архитектур x86. Однако отсутствие возможностей эффективного определения и анализа корневых причин сбоя в виртуализированных средах замедляет переход на новую модель.

Эта становится еще более важным, если учитывать быстрые изменения в сетях операторов, так как они внедряют 4G-сервисы, такие как Voice Over LTE (VoLTE), а также готовятся к использованию усовершенствованных приложений с 5G, поддерживающих IoT, искусственный интеллект, машинное обучение и дополненную/виртуальную реальность.

Dell EMC Service Assurance Suite предоставляет операторам возможности определения сквозного влияния сбоя на сервис и анализ корневых причин сбоя в сетях и облачных средах, оценки потребления ресурсов и соответствия качества предоставляемых услуг соглашениям.

Это позволяет операторам связи визуализировать, анализировать и оптимизировать свои среды, повышая качество услуг и сокращая при этом время восстановления сервиса при сбое. Проактивное выявление проблем гарантированно обеспечивает более высокую отдачу от инвестиций в NFV и ИТ.

Dell EMC Service Assurance Suite дополняет ведущие технологии от Vmware, включая Vmware vCloud NFV, Vmware vRealize Operations, Vmware vRealize Network Insight, Wavefront от Vmware и Vmware NSX SD-WAN от VeloCloud.

Это приобретение говорит о растущем интересе Vmware к отрасли телекоммуникаций. Кроме того, оно усиливает эффект синергии между Vmware и Dell EMC. Клиенты поставщиков услуг связи также выиграют от комбинации решений Vmware и Dell EMC.

«Система обеспечения гарантированного качества услуг необходима для любой сети оператора. Программные и сервисные возможности Dell EMC Service Assurance Suite, вместе с фирменными инновациями Vmware позволят поставщикам коммуникационных услуг модернизировать свои сети и ускорить их подготовку к переходу на 5G, — сказал Шекар Айар (Shekar Ayyar), исполнительный вице-президент по стратегии и корпоративному развитию, а также генеральный директор подразделения Vmware Telco NFV Group.