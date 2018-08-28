МТС и Vodafone сообщили о расширении сотрудничества

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, Vodafone, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, объявляют о продлении заключенного в 2008 г. стратегического партнерства. Помимо предусмотренного ранее сотрудничества в сфере закупок, технологий и маркетинга компании договорились о содействии Vodafone в цифровой трансформации бизнеса МТС, разработке и выводе на рынок инновационных технологий и продуктов МТС.

Продленное соглашение о стратегическом партнерстве предполагает до конца 2020 г. доступ МТС к знаниям, экспертизе, продуктам, проектам Vodafone и обмен лучшими практиками по таким новым ключевым направлениям как цифровая трансформация внутренних технологических бизнес- и организационных процессов МТС, а также ускорение вывода на рынок решений и продуктов.

С 2008 г. в рамках партнерства МТС получает доступ к лучшим практикам, портфелю продуктов и маркетинговым разработкам Vodafone при продвижении собственных продуктов и сервисов, использует экспертизу Vodafone при строительстве сетей, участвует в глобальных программах закупок сетевого, ИТ-оборудования, программного обеспечения и маркетинговых услуг, что позволяет МТС получать значительные скидки.

«Наше стратегическое партнерство с Vodafone продемонстрировало эффективность – МТС сэкономила время и значительные ресурсы при строительстве сетей и запуске новых продуктов, что укрепило позиции компании на рынках присутствия. На нынешнем технологическом витке новый этап нашего сотрудничества благодаря доступу к ноу-хау и компетенциям Vodafone открывает перед нами возможности ускорить цифровую трансформацию, повысить эффективность бизнеса не только количественно, но и качественно», – отметил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

«Мы рады продолжить наше партнерское соглашение с МТС, ведущим телекоммуникационным оператором в России. Наше сотрудничество с МТС не только взаимовыгодное стратегическое партнерство, но и также хороший пример того, как обмен лучшими практиками может улучшить опыт частных и корпоративных клиентов обеих компаний через внедрение современных цифровых технологий», – отметил главный исполнительный директор партнерских рынков Vodafone Диего Массидда (Diego Massidda).