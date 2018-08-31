«Мегафон» сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными

«Мегафон» с 1 сентября 2018 г. отменяет плату за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть «Мегафона».

«Мы делаем путешествия по России еще комфортнее — бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам "Мегафона" на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов "Управляй!", – отметил Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке «Мегафона».