«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регистрацию и авторизацию в сети Wi-Fi, а также обнулил тарифы на передачу данных и местные звонки с таксофонов, говорится в пресс-релизе компании.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта устранения цифрового неравенства по строительству точек высокоскоростного доступа в Интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тыс. населенных пунктов.

В течение лета 2018 г. «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть. Теперь регистрация стала проще и понятнее – есть одна сеть – Rostelecom_UUS – и простые шаги по регистрации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер).

Росту популярности сельского Wi-Fi также способствует отмена «Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет.

В итоге, за первые восемь месяцев 2018 г. количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в 7 раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 г. Одновременно доля домохозяйств, которые пользуются проводным доступом в интернет в населенных пунктах, где появилась точка доступа, достигла 19%.

За январь-август 2018 г. общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в 5 раз к аналогичному периоду 2017 г. В сообщении говорится, что «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 г. Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

Около 24% от всего объема звонков с таксофонов приходится на экстренные оперативные службы (пожарные, полиция, скорая помощь), которые были бесплатными и ранее.

В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» в 2014 г. назначен единственным оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и «Ростелекомом» подписан 13 мая 2014 г. В соответствии с условиями договора «Ростелеком» обеспечивает функционирование около 148 тыс. универсальных таксофонов, а также должен построить точки Wi-Fi для доступа в интернет в почти 14 тыс. населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек.