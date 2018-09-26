2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе

2Test, официальный дистрибьютор производителя промышленного оборудования связи ORing на территории России, представила новую серию компактных и экономичных промышленных коммутаторов с PoE, удовлетворяющих повышенным требованиям безопасности. Серия ORing IGPS-9084GP-LA ориентирована на системы, требовательные к надежной передаче данных по сети, как системы IP-видеонаблюдения.

Параллельно с развитием технологий IP-видеонаблюдения многократно вырастает нагрузка на каналы связи. IGPS-9084GP-LA обеспечивает плавную передачу большого количества видеоданных благодаря поддержке полной производительности Gigabit на всех портах. Наряду с восемью медными портами имеется четыре слота SFP для передачи по оптике на большие расстояния. SFP-порты обеспечивают мгновенное оптоволоконное соединение, что делает коммутатор IGPS-9084GP-LA оптимальным решением для расширения сети с высокой гибкостью при планировании инфраструктуры.

Питание через Ethernet — PoE — стало важной особенностью в IP-камерах, решая проблемы безопасности и высокой стоимости. При соблюдении стандартов IEEE802.3at каждый из медных портов IGPS-9084GP-LA может обеспечивать PoE 30 Вт подключенному устройству через стандартный кабель витая пара. Так как устройства с питанием могут подключаться к коммутатору без установки дополнительных силовых кабелей, установка и последующее расширение упрощаются. Результатом этого является более короткие сроки и более низкие затраты на установку и обслуживание.

Кроме того, серия промышленных коммутаторов IGPS-9084GP-LA оснащена 8 кВ ESD-защитой от электростатического разряда и защитой от перегрузки 4 кВ, что выше, чем у большинства конкурирующих продуктов на рынке. Поскольку многие IP-камеры установлены на башнях и небоскребах, удары молнии могут нанести серьезный ущерб системе видеонаблюдения. Подавляя молнии и другие высокоэнергетические переходные скачки напряжения, коммутатор IGPS-9084GP-LA обеспечивает защиту и стабильность работы сети.

IGPS-9084GP-LA выпускается в малом форм-факторе, что полезно при ограниченном месте для установки или необходимости размещения нескольких устройств. Также благодаря широкому диапазону температур IGPS-9084GP-LA от ORing надежно работает в суровых промышленных условиях эксплуатации российских предприятий, с разбросом температур от -40°С до +70°С.