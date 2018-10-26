Tele2 объявил о старте продаж смартфонов российского производителя INOI

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания INOI, российский производитель электроники, стали партнерами. Теперь продукцию INOI можно протестировать и приобрести в салонах Tele2 по всей России.

В салонах связи оператора стартовали продажи ряда 4G-смартфонов российского производителя − INOI. Сотрудничество соответствует новой модели развития розничной сети Tele2. Теперь компания делает фокус на продажах LTE-устройств, унифицирует ассортимент в рознице и отбирает для своей сети функциональные и качественные 4G-гаджеты.

Первая новинка – это смартфон INOI 2. Стильный и выгодный 4G-смартфон для решения базовых задач. Устройство оснащено 5-дюймовым дисплеем и работает на операционной системе Android 7.0 Nougat. Смартфон имеет два слота для SIM-карт и один – для карты памяти Micro SD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор емкостью 2 500 мА*ч позволяет оставаться на связи в течение всего дня. Гаджет работает на четырехъядерном современном процессоре Mediatek 6739. Покупателям уже доступны модели в черном и золотом цвете за 4290 руб.

На всех смартфонах INOI по умолчанию установлено специальное приложение. Оно позволяет пользователю задать специалистам вопрос в чате, вступить в клуб INOI, а также найти информацию о компании, продуктах и сервисных центрах.

Решение Tele2 сосредоточиться на продажах LTE-устройств обусловлено активным строительством сетей четвертого поколения и ростом проникновения 4G-смартфонов среди клиентов. Исследования компании показали, что спрос на смартфоны с поддержкой скоростного интернета LTE превысил интерес к 3G-устройствам. С начала 2017 г. доля устройств с поддержкой 4G среди клиентов Tele2 выросла на 115%. Спрос на LTE-смартфоны увеличился на 32% только за последние полтора года.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2, сказал: «После реформирования розницы мы расширили сотрудничество с ведущими производителями смартфонов на рынке РФ. Партнерство с новым брендом INOI соответствует новому вектору развития дистрибуции Tele2 – фокусу на выгодные 4G-устройства и структуризации ассортимента в нашей рознице за счет качественных смартфонов. Мы тщательно протестировали доступные на рынке устройства и отобрали надежные аппараты с поддержкой технологии LTE. Эти смартфоны не дублируют друг друга, а отличаются характеристиками и соответствуют самым разным запросам клиентов в своем ценовом сегменте. Один из слоганов новой модели развития нашей розницы – "Наш выбор в вашу пользу". Мы избавляем клиента от ненужных хлопот и рисков при выборе гаджета, а при формировании линейки устройств руководствуемся соображениями качества, современности и выгодной стоимости смартфона».

Сергей Богатов, генеральный директор компании INOI, отметил: «Сотрудничество с Tele2 является важным шагом в развитии компании. Мы производим качественные, стильные смартфоны для россиян и хотим, чтобы они были доступны во всех городах страны. Появление INOI 2 в салонах связи Tele2 позволит нашим покупателям быть еще ближе к бренду, изучить смартфон в офлайн-магазине до покупки и получить профессиональную консультацию специалистов».