«Тинькофф мобайл» появился еще в семи регионах России

«Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России. Услуги мобильного оператора теперь доступны в Костромской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской областях и в Республике Мордовия.

«Тинькофф мобайл» предлагает абонентам простой тарифный конструктор, позволяющий собрать оптимальный набор услуг.

Клиенты «Тинькофф мобайла» также могут подключить тематические сервисы – «Мессенджеры» (39 руб.), «Музыка» (59 руб.), «Социальные сети» (59 руб.) и «Видео» (159 руб.). В каждый из них входит сразу несколько популярных приложений с безлимитным интернет-трафиком. Тематическими сервисами можно пользоваться и с нулевым пакетом гигабайтов. Но при подключении пакета в 20 ГБ трафика каждый из безлимитных сервисов обойдется клиенту всего в 1 рубль.

Подключиться к «Тинькофф мобайлу» можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время.

Новым абонентам «Тинькофф мобайл» также предлагает принять участие в акции и получить в подарок 1 ГБ интернета в Европе. Для этого необходимо до конца года оформить SIM-карту, активировать ее и воспользоваться одной или несколькими платными услугами на общую сумму от 200 руб. Уже на следующий день оператор подключит клиенту пакет «Интернет на поездку», который действует в более чем 40 странах Европы.