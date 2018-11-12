Qtech представил контроллеры Wi-Fi на базе своих серверных платформ

Qtech, российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (резидент «Сколково»), объявил о выпуске готовых программно-аппаратных решений для управления точками доступа Wi-Fi.

Виртуальный Wi-Fi контроллер QWC-WM на базе серверов серии QSRV позволяет одновременно обслуживать несколько тысяч точек доступа (внешних и внутренних, в том числе от различных производителей) и управлять Wi-Fi сетью практически любого масштаба.

На платформах серии QSRV возможно реализовать гибкое, масштабируемое, надежное программно-аппаратное решение, которое может быть установлено как в локальной̆ сети клиента, так и в облаке оператора или сервис-провайдера.

В Qtech отметили, что возможны и другие варианты совмещения виртуального контроллера с серверами серии QSRV — в зависимости от потребностей заказчика и сферы использования оборудования.

Также Qtech предлагает внутренние точки доступа для работы в составе программно-аппаратных решений на базе серверов:

Линейку серверных решений компания представила в августе 2018 г.

Ознакомиться с ассортиментом Qtech можно на официальном сайте компании.