«Ростелеком» и «Яндекс» запустили тарифный план «Облачный» в Москве

«Ростелеком» и «Яндекс» представили совместный тариф «Облачный» для москвичей. Он совмещает высокоскоростной доступ в интернет до 100 Мбит/с и опцию безлимитного облачного хранения в сервисе «Яндекс.Диск». Для абонентов «Облачного» виртуальное дисковое пространство «бесконечно»: память «Яндекс.Диска» ежемесячно возрастает на 1 ТБ. За год пользования услугой абонент может увеличить облако до 12 ТБ без дополнительной платы. Сервис позволяет синхронизировать файлы со всех устройств пользователя, будь то смартфон, планшет или компьютер.

Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» «Ростелекома», сказал: «Каждый день мы формируем огромное количество цифровых данных: фото и видео, музыка и аудиокниги, кинофильмы, сериалы, файлы, связанные с профессиональной деятельностью. Этот список можно продолжать бесконечно. Но зачастую эта «бесконечность» заканчивается на уровне объема памяти персональных устройств. Совместный тариф «Ростелекома» и «Яндекса» решает эту проблему для наших пользователей: наряду с высокоскоростным доступом в интернет абонентам предоставляется неограниченное облачное хранилище данных».

Владимир Русинов, руководитель «Яндекс.Диска», отметил: «Яндекс.Диск» появился в 2012 г. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф "Ростелекома" и Диска дает пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке».

Подключить ТП «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности о тарифе и условия подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».