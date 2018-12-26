«Мегафон» представил решение для онлайн-мониторинга передвижения грузов

«Мегафон» первым среди операторов связи запустил услугу «Контроль грузов» для определения точного расположения отправленного товара. Корпоративные клиенты, например, транспортной отрасли или сферы ритейла, смогут оптимизировать логистический процесс, повысить уровень сохранности перевозимого груза, оперативно реагировать на внештатные ситуации и строить прогнозы следующих поставок на основе полученной аналитики.

«Контроль груза» будет полезен как компаниям-грузоотправителям для постоянного мониторинга и оперативного получения информации о собственном грузе, так и логистическим компаниям, которые вместо разрозненных данных от суб-перевозчиков смогут обладать актуальной информацией и сообщать её по запросу клиентам-отправителям.

Отслеживать грузы можно будет благодаря автономным трекерам – закладкам и маякам, в которых используются системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS и LBS. В первом случае трекер используется один раз. Он вкладывается непосредственно в упаковку с самим грузом только для отслеживания его местоположения и не требует подзарядки. Устройство с расширенным функционалом – маяк – может определять не только факт прибытия в пункт назначения, местонахождение груза или отклонение от маршрута, но и определять температурный режим, фиксировать падения и сообщать о неблагоприятных условиях перевозки. Данные с трекеров отправляются по каналам связи GSM на сервер, а затем поступают к диспетчерам. Так, сотрудники, ответственные за логистику в компании, получают своевременное уведомление о внештатных ситуациях вроде ударов, несанкционированных вскрытиях или изменениях положения. Услуга незаменима при международных перевозках и перемещениях товара внутри страны. Для оптимизации затрат можно использовать специализированную опцию «IoT без границ».

«Компании транспортной сферы - одни из главных «потребителей» IoT-решений. По данным iKS-Consulting, в 2017 году на эту отрасль пришлось 45% всех M2M-sim-карт, - сказал Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT-продуктов корпоративного бизнеса «Мегафона». – «Контроль грузов» - это не просто трафик для передачи данных. Мы переходим к модели «единого окна», в рамках которой предлагаем мониторинговое оборудование и его обслуживание, а также доступ в web-интерфейс. Мы уверены, что наши клиенты оценят удобство такого формата совместной работы».

Абонентская плата за один объект мониторинга составляет 13 рублей в день. В стоимость входит необходимый для работы услуги интернет-трафик, доступ в личный кабинет через web-интерфейс или мобильное приложение, а также техническая поддержка.