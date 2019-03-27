Tele2 поможет Москве оповестить жителей о ЧС

Tele2 обеспечил подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве. Компания реализовала проект на базе сети LTE-450, заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Tele2 подключила более трети точек информирования о чрезвычайных ситуациях в Москве в 2018 году. Оператор установил оборудование, поддерживающее различные стандарты связи четвертого поколения, включая уникальный диапазон 450 МГц. Tele2 обладает эксклюзивными правами на использование данного частотного диапазона. Работа в стандарте LTE-450 позволяет сократить сроки подключения точек оповещения и обеспечивает беспроводное соединение, освобождая город от проводных линий связи.

Tele2 продолжает развивать проекты с использованием сети LTE-450. По итогам 2018 года оператор подключил еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов в Московской области в дополнение к 250, которые получили доступ к современным технологиям ранее. Еще одним значимым проектом оператора стала работа во время главного спортивного события 2018 года. Тогда Tele2 обеспечила связь для бригад оперативных служб в сети LTE-450. Технология позволяет установить приоритет для устройств экстренных служб и работать в условиях перегруженной мобильной сети в других частотных диапазонах. Во время игр Лиги Европы по футболу осенью 2018 года при помощи LTE-450 была успешно протестирована система распознавания лиц.

Востребованность технологии подтверждает статистика. Так, по итогам 2018 года потребление трафика в сети LTE-450 в Московском регионе увеличилось в 3,5 раза, абонентская база в B2B-сегменте выросла в 2,7 раза, а выручка – в 2,5 раза.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Tele2 планомерно развивает технологии умного города. Мы создаем цифровую экосистему, отвечающую всем потребностям жителей: от комфортного проезда на общественном транспорте до информационной безопасности. Стандарт LTE-450 является драйвером развития таких проектов. Особенности сети LTE-450 – высокая степень распространения сигнала. Это обеспечивает качественное соединение на большом расстоянии от базовой станции и в зданиях со сложными архитектурными особенностями. Высокая пропускная способность сети позволяет избежать перегрузок даже в местах массового скопления пользователей, что делает ее наиболее привлекательной для спецпользователей».