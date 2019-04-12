Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана

По итогам работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы «Навител навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019.

Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3 933 670 км. Для поиска доступны 10 026 110 уникальных адресов. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные объекты инфраструктуры, включает 1 322 106 объектов.

На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети: участок федеральной автотрассы А108 (в обход города Орехово-Зуево до пересечения с дорожной сетью в районе деревни Демихово); левоповоротная эстакада на Волоколамском шоссе на ул. Курчатова; новый мост через Волгу в Дубне.

Выполнена масштабная актуализация карты Московской области от МКАД до А107.

Карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области была значительно переработана и обновлена: актуализирована дорожная сеть основных трасс: М10, E18, Е20, А180, Е105, Р21, Е95, Р23; обновлен грузовой дорожный граф, уточнены массогабаритные ограничения; актуализированы камеры контроля скорости; добавлено более 2,3 тыс. новых точек POI (автозаправки, достопримечательности, сервисные центры и другие полезных объектов инфраструктуры).

Созданы карты населенных пунктов с детализацией до дома: 40 населенных пунктов в Ленинградской области; 57 населенных пунктов Псковской области; 130 населенных пунктов в Республике Бурятия; 2 населенных пункта в Забайкальском крае.

Впервые добавлены карты населенных пунктов с детализацией до улиц: 113 населенных пунктов в Иркутской области; 41 населенный пункт в Красноярском крае; 40 населенных пунктов в Еврейской АО; 28 населенных пунктов в Сахалинской области; 48 населенных пунктов в Приморском крае; 2 населенных пункта в Республике Саха (Якутия).

Добавлены информационные указатели направлений и номера съездов на основных транспортных развязках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, республики Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.

Добавлены 3D-модели объектов инфраструктуры во Владивостоке: Русский мост, Золотой мост, здание администрации города Владивостока, Приморский драматический театр имени Горького, Мемориальная Гвардейская Краснознаменная подводная лодка С-56, Лотте Отель Владивосток.

Актуализирована адресная база, дорожная сеть и информация по скоростным режимам на всей территории России.

Карта Беларуси содержит 27 410 городов и населенных пунктов, из которых в 25 212 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Для поиска доступен 2 050 241 уникальный адрес. На карту нанесены 69 166 POI. Протяженность дорожного графа составила 288 349 км. Актуализированы данные POI.

Карта Казахстана содержит 9 807 городов и населенных пунктов, из которых в 298 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Карта включает 345 107 уникальных адресов. В карту включено 22 361 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 262 808 км.

Столица Республики Казахстан переименована в Нур-Султан (бывшая Астана).

Актуализированы адресная база и дорожная сеть в городах Нур-Султан и Алматы.

Обновлены основные трассы на территории республики Казахстан.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.