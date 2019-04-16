Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам 2018 года составила 16,49 млрд руб. (по итогам 2017 года она равнялась 11,27 млрд руб.). Прирост выручки год к году составил 46,3%.

Согласно прогнозу агентства, рынок сохранит годовой темп роста на уровне не менее 30-35%, таким образом его объем по итогам 2019 года может превысить 21,4 млрд руб.

Среди игроков рынка прирост доли обеспечили лишь IVI и OKKO, тогда как YouTube снизил за прошедший год свою долю на российском рынке. Онлайн кинотеатр TVZavr впервые выбыл из числа наиболее растущих игроков, заняв лишь 7 место.

Платная модель высокими темпами наращивает долю и продолжает доминировать над рекламной моделью. В структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2018 года ее доля составила 63%, прибавив почти 6 п.п. с конца 2017 года.

Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов. Причем доля платной модели (tVod + ESЕ и sVOD) дошла до 2/3 в общем объеме рынка, на рекламную модель (aVod) приходится только треть.

Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам 2018 года являлись ivi, YouTube и Okko с долями 23,9%, 14,7% и 12,8% соответственно. На трех этих игроков приходится почти половина всей выручки. Лидерами по росту выручки остались «Мегафон ТВ» (+87,4%), Okko (+79,9%) и ivi (62,5%). Компания Tvzavr, впервые за эти годы, выбыла из первой тройки по динамике выручки, заняв только 7 позицию.

В числе главных тенденций российского рынка онлайн-видеосервисов аналитики агентства выделили следующее.

Рост доли рынка платной модели оказания услуг над рекламной: соотношение этих моделей в общем объеме выручки уже составляет 2/3 к 1/3 и разрыв продолжает расти.

Доля горожан, пользующихся нелинейным просмотром видео (просмотр фильмов, сериалов, ТВ-передач через интернет не реже раза в неделю) продолжает расти год от года: в 2017 году она составляла 38%, в 2018 году —41%.

В структуре потребления нелинейного просмотра доминируют ПК и ноутбуки, хотя они и потеряли 1 п.п за год, на них пришлось 47%. В 2018 году 27% пользователей смотрели онлайн-видео с мобильных устройств и еще 26% с домашних экранов.

Проникновение Smart TV продолжает расти. Так, в 2018 году продажи «умных» телевизоров составляли почти половину: 2,7 млн из 6 млн штук, причем их проникновение выросло с 15,2% до 17,1%. Российский парк ТВ-приемников Smart TV по итогам 2018 года составил 19,1 млн устройств. 79% из них подключены к интернету.