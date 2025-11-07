CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Суд в Москве запретил боты в Telegram, которые позволяют подделать голос, следует из судебных документов. С иском обратился прокурор Центрального административного округа столицы. Суд пришел к выводу, что такая услуга способствует формированию мнения в обществе о возможности совершения преступлений безнаказанно, а также подрывает авторитет государственной власти России.

Судебное решение

Московский городской суд признал запрещенной к распространению информацию о подделке голоса, размещенную в трех Telegram-ботах, пишут РИА «Новости». Решение, опубликованное 7 ноября 2025 г., принято по иску прокурора Центрального административного округа Москвы.

Прокуратура установила, что в 2025 г. несколько Telegram-ботов предлагали пользователям мгновенно менять голос в звонках и голосовых сообщениях. Суд признал такие ИТ-сервисы опасными — их легко использовать для: ложных сообщений о терактах; экстремистских призывов; телефонного мошенничества и шантажа. По решению суда все выявленные боты заблокированы на территории России.

Клонирование голоса — это процесс создания компьютерной копии голоса человека. С помощью передовых алгоритмов и искусственного интеллекта (ИИ) клонирование голоса имитирует уникальные вокальные характеристики и речевые паттерны человека.

maska-dla-zahvata-hakerov_1.jpg

Freepik - Freepik
Московский суд запретил Telegram-боты, позволяющие подделывать голос

«Свободный доступ к подобным ресурсам создает у граждан ощущение безнаказанности и подрывает авторитет государственной власти и действующих законов», — говорится в судебных материалах.

Суд указал, что распространение такой информации в 2025 г. противоречит требованиям федеральных законов «О связи», «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Информация, опубликованная в Telegram-ботах, внесена в реестр запрещенной и подлежит блокировке на территории России.

Методы создания

Дипфейки, как аудио, так и видео, стали возможны только с развитием сложных технологий машинного обучения (ML). Они принесли с собой новый уровень неопределенности в отношении цифровых медиа. Для того чтобы обнаружить подделки звука и видео, многие исследователи обратились к анализу визуальных артефактов — мельчайших сбоев и несоответствий, обнаруженных в видео-дипфейках.

Аудио-дипфейк создается путем предварительного прослушивания компьютером аудиозаписей жертвы. В зависимости от используемых методов компьютеру может потребоваться прослушать всего от 10 до 20 секунд аудио. Этот звук используется для извлечения ключевой информации об уникальных аспектах голоса жертвы.

stockcake-audio_images_and_photos_1762588235.jpg

Stockcake
Аудио-дипфейк

Злоумышленник просто вводит нужный текст, а модифицированный ИИ-алгоритм за несколько секунд генерирует аудио, где этот текст произносит голос жертвы. Получившийся клип звучит настолько естественно, что его можно использовать в реальном времени, к примеру, подменять реплики в звонке, записывать признания или отдавать команды от чужого имени. Фактически, имея 3–5 секунд оригинальной записи голоса жертвы, любой может за секунды заставить человека сказать что угодно — и это уже активно используется в телефонных мошенничествах, шантаже и провокациях.

Задержание владельца Userbox

1 ноября 2025 г. сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России пресекли деятельность одного из крупнейших Telegram-ботов, распространявших персональные данные граждан. Пользователи могли получать через ИТ-сервис сведения об адресах, доходах и банковских счетах россиян, что, по данным ведомства, использовалось аферистами для дистанционных хищений денежных средств.

Как информировал CNews, в 2025 г. Userbox стал основным ИТ-сервисом по пробиву после того, как перестал работать агрегатор утечек «Глаз Бога». В феврале 2025 г. у команды «Глаза Бога» прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных по статье 272 пункт первый Уголовного Кодекса (УК). С декабря 2024 г. «Глаз Бога» ограничил количество данных, которые выдает по запросу пользователя, объяснив это ужесточением российского законодательства.

Пробив данных

В декабре 2024 г. в России вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за утечку персональных данных. Он значительно повысил штрафы для компаний, а также ввел оборотные штрафы в размере от 1% до 3% от оборота за год, но не менее 25 млн руб. и не более 500 млн руб. Кроме того, появилась уголовная ответственность за незаконный сбор, хранение и распространение персональных данных. В УК т.е. статья 272.1, теперь записано, что за создание или администрирование сайта или программы, которая предназначена для хранения и передачи незаконно полученных персональных данных, предусмотрен штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

С весны 2025 г. российский рынок ботов для поиска информации переживает значительные перемены. Новое законодательство ввело уголовную ответственность за работу с утекшими персональными данными. Изменения в регулировании отражают смену направления вектора борьбы государства — не с отдельными хакерами, а с ИТ-инфраструктурой торговли данными в целом.

В результате, как писал CNews, около 40% русскоязычных ИТ-площадок, специализировавшихся на поиске открытых данных в интернете, приостановили работу или закрылись. Рынок таких ИТ-сервисов объемом до 15 млрд руб. может окончательно перейти в даркнет и попасть под контроль иностранных операторов.

Антон Денисенко

