«Крок» разработал модуль интернета вещей для умной каски

«Крок» разработал модуль интернета вещей (IoT) для умной каски. Носимое устройство стало частью комплексного решения «Крок» «Цифровой рабочий» для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности. Система подойдет как для небольших, так и для крупных предприятий, считают в компании.

Решения индустрии 4.0 для охраны труда и промышленной безопасности актуальны для металлургии, добывающей индустрии, энергетики, нефтехимии и других отраслей. На таких предприятиях есть потребность в управлении рисками падения с высоты, входа в опасную зону, воздействия движущихся предметов и электроприборов, неправильное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды и спецобуви.

Благодаря облегченному исполнению (вес устройства составляет 80 грамм) и универсальному креплению умного модуля «Крок» стандартная защитная каска приобретает интеллектуальные функции. Устройство помогает контролировать ношение как самой каски, так и других средств индивидуальной защиты, оснащенных специальными маячками. Они помогают определить местоположение персонала, утечки газа, напряженность электромагнитного поля и другие параметры внешней среды.

В случае удара или падения человека в каске установленный в модуле акселерометр зафиксирует инцидент и передаст сигнал диспетчеру за пультом «Цифрового рабочего». Помимо этого, умная каска поможет избежать столкновения людей и техники, например, на промышленных складах и в местах погрузочно-разгрузочных работ. В случае опасности устройство оповестит рабочего с помощью вибрации или светового сигнала. При любой нештатной ситуации работник в каске может отправлять сигнал вызова экстренной помощи SOS нажатием тревожной кнопки на устройстве.

«Наше решение призвано снизить риски производственного травматизма, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, — сказал Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании "Крок". — Перед началом опасных работ "Цифровой рабочий" напомнит работнику надеть каску и другие средства защиты. Наша разработка может использоваться в рамках реализации концепции "нулевого травматизма", которую поддерживают Минтруд и промышленные предприятия России. С несколькими из них мы уже начали пилотные испытания комплекса "Цифровой рабочий", включая умную каску. Это крупные предприятия из энергетической, нефтехимической металлургической и транспортной отраслей».

Новый модуль стал частью комплексного решения «Цифровой рабочий» — интеграционной платформы, которая объединяет системы глобального и локального позиционирования, обработки данных c носимых устройств, видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и управления доступом (СКУД), предсменного осмотра. Платформа обрабатывает информацию со всех источников, отображая полную картину событий в трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система также умеет анализировать данные для выявления угроз и рисков травматизма.

«При использовании "Цифрового рабочего" с умной каской и видеоаналитикой система может идентифицировать сотрудников, определять их местоположение, сигнализировать диспетчеру о входе в опасную зону и предлагать варианты реагирования. Например, если человек поднимается на высоту без страховочного троса или входит в зону повышенного риска без подходящей спецодежды. Тогда видеоаналитика распознает, а модуль на каске просигнализирует работнику о необходимости принять меры предосторожности», — отметил Алексей Лысенко, руководитель направления RTLS и носимых технологий "Крок". — Также благодаря функции "машины времени" комплексное решение поможет быстро расследовать инциденты, например, поломку дорогостоящего оборудования или несчастный случай».

Решение разработано на базе продуктов с открытым исходным кодом. Модульная горизонтально-масштабируемая архитектура позволяет объединить системы от различных производителей и обрабатывать данные от нескольких тысяч устройств.