«Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна»

«Орион» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о расширении дистрибуционного пакета телеканалов. В рамках нового этапа сотрудничества «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати телеканалов, размещенных на медиаплатформе оператора, в сеть домашнего телевидения «Билайна».

В результате обновления пакетного предложения абонентам «Билайн ТВ» станут доступны телеканалы собственного производства ГК «Орион» – «Театр», «Мир увлечений» и «Тайны галактики». Кроме того, в состав пакета вошли развлекательно-познавательные каналы «Глазами туриста» и «Живая природа», а также шесть рейтинговых телеканалов международного холдинга SPI, эксклюзивным дистрибутором которого на территории России является «Орион». Среди них: FilmBox, представляющий широкий выбор американских и европейских фильмов, а также рейтинговые сериалы; FilmBox Arthouse, в эфире которого транслируются шедевры мирового авторского кино и независимые авторские фильмы со всего мира; научно-популярный телеканал Docubox, посвященный природе, науке, путешествиям и тайнах человеческой цивилизации; телеканал об индустрии моды Fashionbox, охватывающий ведущие мировые тенденции и новости всемирно известных брендов; тематический телеканал о единоборствах Fightbox, который покажет зрителям соревнования в более чем 30 категориях боев, включая прямые эфиры с соревнования по MMA и кикбоксингу из США и Европы; Fast & Funbox, посвященный экстремальным видам спорта от мотогонок до сноубординга, включая трансляции «Формулы-1».

«Орион» и «Билайн ТВ» осуществляют совместное распространение телеканалов с 2011 г. Дистрибуционный пакет в целом насчитывает 17 каналов.

Директор по контенту группы «Орион» Светлана Борисова отметила: «Мы очень рады, что коллеги из «Билайн» по достоинству оценили предложенный нами контент. Телеканалы семейства SPI два года успешно транслируются в пакетах нашего собственного спутникового ТВ "Телекарта", а также в сетях многих партнеров – кабельных операторов. Они охватывают самые востребованные жанры (кино, спорт, путешествия) и традиционно пользуются большим зрительским спросом. В совокупности с нашими собственными телеканалами прикладной тематики, а также каналами "Живая природа" и "Глазами туриста", обновленное предложение станет ценным пополнением в линейки "Билайн ТВ"».

«Современный пользователь видеосервисов заинтересован в получении качественного и разнообразного контента. Новые каналы, без сомнения, найдут своих зрителей, а рекомендательная система "Билайн ТВ" будет активно этому способствовать», – сказал директор по развитию «Билайн ТВ» Алексей Журавлев.