Связной: устройства Honor и Samsung возглавили список самых популярных смартфонов весны 2019 г.

Объединённая компания Связной-Евросеть проанализировала общие продажи на российском рынке смартфонов в период с марта по май 2019 г. и выяснила, какие смартфоны пользовались популярностью у россиян этой весной.

В пятерку самых популярных смартфонов в штучном выражении вошли исключительно модели компаний Honor (суббренд Huawei) и Samsung. Рейтинг, в порядке убывания популярности, вошли модели Honor 7A, Samsung Galaxy J2, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10 и Honor 10.

В топ-5 наиболее популярных смартфонов в денежном выражении тоже присутствуют гаджеты Samsung и Honor, но конкуренцию им составляет продукция Apple. В этот рейтинг вошли смартфоны Samsung Galaxy A50, Apple iPhone XR, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone 8 и Honor 8X.

Всего с марта по май 2019 г. на российском рынке было продано более 6,3 млн смартфонов на общую сумму 103 млрд руб. Средняя стоимость устройств составила 16,5 тыс. руб.

«Этой весной особой популярностью у россиян пользовались устройства от Honor и Samsung, которые пользователи ценят за надежность и качество. Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту средней цены, показавшей рост на 9% в сравнении с весной 2018 г», – отметил вице-президент по продажам объединенной компании Связной-Евросеть Давид Борзилов.