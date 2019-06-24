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«Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам

Безопасность Стратегия безопасности Телеком ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представит комплекс продуктов, позволяющих противодействовать кибератакам, на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Автоматика» представит серийно выпускаемые продукты, удовлетворяющие потребности силовых структур, органов государственной власти, госкомпаний и бизнеса в качественных услугах связи, современной и безопасной ИТ-инфраструктуре, а также в решениях, позволяющих противодействовать кибератакам. Всего в рамках мероприятия концерн продемонстрирует 85 образцов, в числе которых будут новинки в области радиоподавления беспилотных летательных аппаратов, а также в сфере IP-телефонии и радиосвязи. На стенде концерна будет демонстрироваться продукция дочерних зависимых обществ: «ПО «Электроприбор», «НПП «Сигнал», «НИИ «Масштаб», «Калугаприбор», ПНИЭИ, «НТЦ «Атлас», КЭМЗ.

Отдельное внимание будет уделено демонстрации комплекса продуктов, позволяющих противодействовать кибератакам. В него войдут передовые решения предприятий концерна: в том числе межсетевые экраны «Кронос» с функциями обнаружения вторжений в комплексе со СКЗИ «Швейцар-М»; система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES-S; платформа для создания конвергентной ИТ-инфраструктуры «Гелиос», универсальная телекоммуникационная серверная платформа TSP (Telecom Server Platform).

Также будут представлены созданная с помощью IP-АТС «Александрит» система телефонии, офисный IP-телефон «Круиз-К» и IP-телефон «Фотон-Т».

«Концерн "Автоматика" предложит посетителям выставки познакомиться с комплексными решениями по таким направлениям, как обеспечение комплексной безопасности, информационная безопасность, криптографическая защита информации и доверенная связь, а также по противодействию кибератакам. Мы активно движемся в развитии данных областей, предлагая нашим партнерам и заказчикам – силовым ведомствам, ФОИВам, госкомпаниям и бизнесу – высокотехнологичные решения отечественного производства», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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