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Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек

Телеком ТВ и радио

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы во II квартале 2019 г. Общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы «НТВ-плюс» выросло более чем на 10% по сравнению с I кварталом текущего года и превысило 55 тыс. человек.

Наиболее популярной среди зрителей ОТТ-платформы, не пользующихся услугами спутникового телевидения «НТВ-плюс», оставалась модель просмотра по подписке, ее оформили больше половины пользователей. По сравнению с I кварталом 2019 г. число этих абонентов выросло на 9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем вдвое.

Для того чтобы пользоваться услугами ОТТ-сервисов «НТВ-плюс», не обязательно быть «спутниковым» абонентом оператора. «Спутниковые» абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах. Зрители спутникового телевидения «НТВ-плюс» составляют 26% от общего числа платящих абонентов ОТТ-платформы.

По словам директора департамента цифровых продуктов «НТВ-плюс» Константина Смирнова, сервис постоянно развивается: «Недавно приложение "НТВ-плюс" для Smart TV появилось на телевизорах LG. Учитывая, что онлайн телевидение "НТВ-плюс" также доступно на сайте ntvplus.tv, в мобильных приложениях для iOS, Android, в Apple TV и Android TV, можно сказать, что мы есть абсолютно на всех устройствах. Кроме того, у пользователей появились новые возможности, которые предлагает сервис "Смотри сейчас". Он позволяет не пропустить наиболее интересные фильмы, передачи и спортивные события, бывшие в эфире за последние 24 часа. Специальные тематические "ленты" позволяют акцентировать внимание подписчиков, показывая время, оставшееся до момента, когда интересный контент уйдет из доступного архива».

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