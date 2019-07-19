«ЭР-телеком» запустил приложения для очков виртуальной реальности

«ЭР-телеком холдинг» («Дом.ru») запустил собственное приложение для очков виртуальной реальности.

В приложении «Дом.ru Movix VR» пользователь, надевая VR-очки, попадает в виртуальную гостиную с экраном диагональю 150 дюймов. К просмотру на виртуальном экране на этапе бета-тестирования доступно 20 телеканалов, но уже в этом году клиенты «Дом.ru» смогут смотреть в виртуальной комнате телеканалы согласно своему тарифному плану, приобретенные фильмы и подписки.

Пользователь может выбрать – смотреть одному или в компании. Если он укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, то к нему присоединится следующий, кто ответит так же. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей. К одной трансляции единовременно подключается до четырех человек – «аватаров». Пользователи в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или на разных концах света.

Чтобы пользоваться приложением, понадобятся очки виртуальной реальности и подключение к интернету. «Дом.ru Movix VR» совместимо с популярными VR-платформами: GearVR, Oculus Go, Oculus Quest, Google Daydream. Управляется приложение при помощи контроллера либо кнопок на самих VR-очках.

Эксперты «Дом.ru» отмечают, что в дальнейшем спектр контента, доступного в приложении, расширится – к концу лета оператор добавит в приложение фильмы, а в недалеком будущем клиенты почувствуют себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов.

«Интеграция VR и классического ТВ-продукта дает новые возможности нашим клиентам, а также коллегам – поставщикам контента. Следующий шаг, который мы видим в развитии продукта – трансляция 360-градусного контента. К примеру, уже сейчас на Западе каждый матч баскетбольного NBA транслируется в формате 360°. Эта тенденция будет только усиливаться и в ближайшее время получит развитие и в России. Мы хотим подарить нашим клиентам возможность с друзьями и родными оказаться в первых рядах крупнейших мировых событий и совместно с нашими партнерами реализовать новый способ присутствия на мероприятии здесь и сейчас», – отметила Екатерина Вершинина, руководитель направления развития телевидения «Дом.ru».

В период бета-тестирования опробовать приложение может любой желающий без дополнительной авторизации.

Коммерческий запуск продукта для клиентов «Дом.ru» запланирован на IV квартал 2019 г.