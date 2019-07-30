Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн

Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II кв. 2019 года составило 43,605 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 80 тыс. домохозяйств (для сравнения, по итогам I кв. прирост равнялся 150 тыс. домохозяйств), это рекордно низкий показатель прироста за последнее десятилетие (менее 0,2%).

Проникновение сервисов платного ТВ сохранилось на уровне чуть более 78%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составил 180 руб. в месяц.

Ключевые игроки рынка не смогли показать значительного прироста новых контрактов. Лидер рынка, оператор одноименной спутниковой платформы «Триколор», внес свой вклад в виде 4 тыс. новых подключений, и ещё один игрок из первой пятерки, МТС, увеличил базу на 66 тыс. пользователей, также преимущественно за счет роста спутникового направления.

«Ростелеком», который на протяжении ряда кварталов обеспечивал львиную долю прироста новых пользователей, впервые закончил квартал с неизменным показателем абонентской базы, также как и «ЭР-Телеком». «Орион» показал незначительный отток. При этом перераспределения ролей в первой пятерке крупнейших игроков на рынке платного ТВ не произошло: сохранился статус кво.

Также очевидно, что в сегменте IPTV стагнация рынка проявила себя в большей степени, чем в других, а спутниковый сегмент сохранил положительную динамику в основном за счет интереса к услугам операторов в преддверии начала летнего и дачного сезона.

Генеральный директор ИАА «TelecomDaily» Денис Кусков отметил: «Рост рынка во втором квартале 2019 года оказался самым маленьким за все годы второго десятилетия. Это указывает на насыщение рынка. Операторам нужно стараться расти за счёт дополнительных услуг и повышения лояльности.

Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский сказал: «Итоги второго квартала 2019 года демонстрируют нам ожидаемую промежуточную реакцию рынка на программу цифровизации, реализуемую государством. Масштабная рекламная кампания бесплатной эфирной «цифры» поспособствовала переходу части абонентов от операторов платного телевидения в сети РТРС. Похожую картину мы наблюдали в период введения обязательной трансляции двух бесплатных мультиплексов. Практика показала, что на этапе перехода абоненты в большинстве случаев не понимали разницы между пакетами операторов платного ТВ и эфирной цифрой. Но, как правило, через некоторое время, большая часть возвращалась обратно. Предполагаю, что ситуация повторится. Однако, под влиянием столь сильного внешнего фактора, итоги квартала нельзя считать показательными. Более объективно оценить состояние рынка можно будет лишь по итогам года».