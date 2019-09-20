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В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с

Телеком Инфраструктура

Incarnet – российская компания, специализирующаяся на обеспечении транспорта беспроводным интернетом, выпустила автомобильный роутер со скоростью доступа в интернет до 200 Мбит/с.

Стандартные 3G и 4G модемы не всегда могут справиться с задачей обеспечения постоянного доступа к качественному скоростному интернету. Качество такого типа беспроводного интернета зависит от локации вышек сотовой связи, скорости перемещения и наличия препятствий для распространения сигнала. Железобетонные стены или плохая погода способны лишить абонента качественного скоростного интернета.

Современные технологии не стоят на месте, и поэтому сегодня точки доступа к качественному интернету появляются не только на стационарных объектах, но и в различных видах транспорта. Доступ к скоростному интернету независимо от того, где находится абонент – в автомобиле, самолете или на океанском лайнере, стал возможен благодаря инновационным высокоскоростным интернет-блокам компании Incarnet.

Интернет-блок (он же «маршрутизатор») производства Incarnet представляет из себя устройство для объединения каналов мобильного интернета от нескольких операторов. Интернет-блоки, агрегируя каналы нескольких провайдеров мобильного интернета, создают надежный высокоскоростной канал доступа.

Устройства работают с любыми стандартами передачи данных, будь то 2G/3G или 4G. Агрегация и переключение происходит автоматически, прозрачно для пользователя. Иными словами, маршрутизатор использует мощности всех доступных мобильных операторов одновременно для постоянного доступа к Сети.

Для каждого случая разрабатывается отдельное решение, исходя из количества пользователей, площади покрытия, маршрута передвижения, периода использования и многого другого. С помощью таких абонент всегда будет онлайн – как в личном автомобиле, при скорости до 200 км/ч, так и в междугороднем путешествии и даже водном транспорте.

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Блоки создаются на заводе, над их созданием работает более 50 высококвалифицированных сотрудников. Интернет-блоки компактны, процесс создания устройства занимает менее одного рабочего дня.

Производство блоков Incarnet делится на 4 этапа. Первый этап – подготовительный. На этом этапе происходит пайка печатных плат, изготовление кабельных сборок, обновление и настройка микропрограммного обеспечения отдельных модулей.

Второй этап – сборка компонентов системы в корпусах. Третий этап – технический контроль. На этом этапе специалисты осуществляют тщательный технический контроль каждого из компонентов. Четвертый – настройка и тестирование системы. Сотрудники настраивают и проверяют уже собранный продукт.

При производстве особое внимание уделяется надежности продукта и организации процесса сборки. Все процедуры осуществляются строго по технологическим картам с контролем на каждом этапе.

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На все оборудование у компании Incarnet есть сертификаты. Сертификат выдается на соответствие определенным характеристикам, т.е. все оборудование проходит испытания на вибростенде, проверяется работоспособность в температурном режиме согласно сертификату и т.п. Это происходит с любым оборудованием, которое компания после разработки выпускает в серию и получает на него сертификат.

На каждом этапе проверяется работоспособность каждого узла, и в конце, перед выпуском в эксплуатацию, инженером проводится полный технический контроль всего оборудования, и только после этого оно попадает на склад и может быть отгружено клиенту.

Благодаря такому подходу на выходе всегда получается качественный и надежный продукт.

Работники Incarnet - это команда высококвалифицированных специалистов, которые взялись за разработку решений для обеспечения транспорта беспроводным интернетом, фактически построив рынок с нуля. Все сотрудники Incarnet имеют международные сертификаты в области компьютерных сетей, серверного оборудования, профессионального управления проектами, работали на руководящих позициях в крупных российских и международных компаниях, среди которых Cisco, Linksys, Belkin, Microsoft, «Мегафон» и т.п.

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Большие амбиции компании позволили по-настоящему развить сетевые технологии. За последние 3 года компания произвела более 25 000 устройств для различных видов транспорта от автомобилей, автобусов до огромных яхт. Но этим их стремления не ограничиваются. В планах компании Incarnet обеспечить массовый доступ в интернет при помощи спутниковой связи.

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