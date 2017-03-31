Президент МТС заработал $1,1 млн на курсе акций собственной компании

Президент МТС Андрей Дубовсков заработал $1,1 млн. В этом ему помог контракт на разницу цен на акции МТС.

Президент МТС заключил контракт на разницу цен

Президент компании «Мобильные телесистемы» (МТС) Андрей Дубовсков заработал $1,14 млн на акциях компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка была совершена в соответствии с ранее заключенным контрактом на разницу цен (Contract for difference, CFD). Такой вид контрактов позволяет, в зависимости от изменения цены на какой-то определенный товар, заработать продавцу или покупателю без продажи самого товара.

В случае Дубовскова речь шла о 100 тыс. американских депозитарных акциях (ADS), выпущенных на обыкновенные акции МТС. Рыночная цена этого пакета составляет на нынешний момент $1,1 млн. У Дубовскова также есть в собственности 0,02% акций МТС, рыночная стоимость которых - $3,8 млн.

«Открытый период» для топ-менеджеров МТС

В сообщении МТС подчеркивается, что должностные лица компании, относящиеся к категории «инсайдеров», могут продавать ценные бумаги только в течение определенных периодов, называемых «открытыми».

Президент МТС Андрей Дубовсков

Очередной «открытый период» начался 24 марта 2017 г. после публикации 21 марта финансовых итогов МТС за предыдущий год и продлится до 31 марта.

Как поощрять топ-менеджеров публичных компаний

Публичные компании часто поощряют своих топ-менеджеров ценными бумагами. Наиболее частым способом поощрения является опционная программа: топ-менеджеру предоставляется право выкупа акций по определенной цене. Если рыночная цена акций вырастает, топ-менеджер может заработать на реализации опциона.

Другой вариант премирования – передача акций без привязки к их стоимости, Restricted Stock Units (RSU). Например, в Mail.ru Group после выхода на IPO действовала опционная программа, которую затем заменили на RSU. Недавно в рамках RSU председатель совета директоров и экс-гендиректор Mail.ru Group Дмитрий Гришин получил 1% акций компании рыночной стоимостью $47 млн.