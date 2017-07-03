Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих

При въезде и выезде с территории непризнанной Донецкой народной республики гражданам необходимо сообщать IMEI и абонентские номера своих сотовых телефонов. Такое требование установило Министерство госбезопасности республики.

Сюрприз для въезжающих в ДНР

При пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР) необходимо сообщать IMEI-номер сотового телефона, а также его абонентский номер. Об этом узнал корреспондент CNews, посетив непризнанную республику. Данную информацию надо сообщать как при въезде, так и при выезде из ДНР.

IMEI — это уникальный номер, который есть у каждого сотового телефона стандарта GSM. На пограничной будке висит инструкция с номером команды, которую надо ввести для того, чтобы узнать IMEI-номер своего аппарата. Впрочем, у современных смартфонов информацию об IMEI можно получить прямо из меню аппарата.

Отметим, что, записывая информацию о сотовых телефонах, пограничники верят гражданам «на слово». Никто не проверяют, верные ли номера назвал гражданин, равно как никто не выясняет, сколько на самом деле у человека с собой сотовых телефонов.

Кроме того, похоже, у пограничников ДНР пока еще нет единых инструкций относительно получения номеров о сотовых телефонах граждан. Так, на КПП «Успенка» у корреспондента CNews не стали интересоваться IMEI-номером его телефона, сказав, что данное требование относится только к гражданам ДНР. В то же время, на КПП «Марьинка» корреспонденту CNews все-таки пришлось узнать свой IMEI-номер.

Для чего властям ДНР IMEI-номера сотовых телефонов

В Министерстве связи ДНР заявили, что правило о необходимости сбора информации о сотовых телефонах ввело Министерство госбезопасности республики. В этом ведомстве не ответили на запрос CNews о целесообразности данного шага.

IMEI-номер необходим властям непризнанной республики для осуществления слежки за гражданами, считает независимый эксперт в сфере телекоммуникаций Михаил Климарев. «Даже если абонент не зарегистрировался в сотовой сети, но находится в зоне действия ее базовых станций, будет возможно определить его местоположение, — говорит Климарев. — Кроме того, обстановка в ДНР неспокойная, и если с кем-то произойдет несчастный случай, его можно будет опознать с помощью мобильного телефона».

SMS-рассылка от МЧС ДНР

В ДНР еще одно ведомство использует возможности сотовой связи; это Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Через SMS-сообщения оно осуществляет рассылки с предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях.

SMS от МЧС России и ДНР на территории непризнанной республики

Примечательно, что данные SMS отправляются с буквенного номера «MCHS», аналогичного тому, что для схожих рассылок использует российский МЧС. В результате, если в смарфтоне сначала была установлена российская SIM-карта, а затем SIM-карта «Феникс» (сотовый оператор, созданный властями ДНР), то SMS-сообщения от российского и донецкого МЧС будут показываться в едином диалоге.