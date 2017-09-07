МТС потратит 20 млрд на выкуп собственных акций

МТС намерена произвести новый этап выкупа собственных акций на сумму до 20 млрд руб. Половина этих денег может достаться АФК «Система», которая при этом сохранит контроль над МТС.

МТС снова выкупает собственные акции

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) объявила о проведении нового этапа выкупа собственных акций. Дочернее предприятие МТС «Стрим диджитал» выкупит акции оператора, в том числе выпущенные на них американские депозитарные расписки (ADS) — на сумму 20 млрд руб. ($345 млн).

Акции будут выкупаться на открытом рынке. Контролирующим акционером МТС выступает АФК «Система». Через люксембургский офшор Sistema Finance корпорация имеет эффективную долю чуть более 50% акций.

АФК «Система» сохраняет контроль

Одновременно с решением о новом этапе выкупа собственных акций МТС договорилась с «Системой» о том, что корпорация также примет участие в данной процедуре. При этом «Система» продаст акции МТС пропорционально количеству акций, которые оператор выкупит с рынка.

МТС выкупает свои акции

Это позволит «Системе», продав часть акций МТС, сохранить контроль над оператором. В случае, если общий объем выкупа акций МТС составит 20 млрд руб., «Система» сможет продать акций на сумму 10 млрд руб.

Как МТС выкупала собственные акции

Напомним, в апреле 2016 г совет директоров МТС принял решение о выкупе собственных акций на сумму 30 млрд руб. в течении ближайших трех лет. Осенью прошлого года МТС объявила о проведении первого этапа данного выкупа: тогда планировалось приобрести акции на общую сумму до 10 млрд руб.

Однако объявленный компанией ценовой коридор в 199-299 руб. за одну акцию оказался не интересен инвесторам. В результате МТС выкупила собственных акций на сумму лишь в 700 млн руб. В этой связи в начале 2017 г. МТС объявила о новом этапе выкупа собственных акций.

Тогда ценовой коридор составил 253-283 руб. за одну акцию. Затем он был повышен до 270-290 руб. за одну акцию. Такое предложение вызвало активный интерес со стороны инвесторов.

К выкупу было представлен 20,4 млн акций МТС, хотя по правилам оферты компания не могла приобрести более 16 млн собственных акций. В этой связи МТС выкупала предъявленные к выкупу акции с коэффициентом 0,79.

Всего МТС в рамках второго этапа выкупа собственных акций потратила 9,3 млрд руб. В выкупе приняла участие и АФК «Система», продав пакет акций МТС, пропорциональный выкупленному компанией пакету акций с рынка.

На этом корпорация заработала 4,65 млрд руб. При этом «Система» смогла сохранить контрольный пакет акций МТС. То есть использовалась та же схема, что и в рамках нынешнего предложения. Кроме того, в течение 2016 г. «Система» дважды продавала акции МТС на общую сумму $223 млн.